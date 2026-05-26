В Китае создали универсального робота-помощника, который умеет убирать

26 мая 2026, 12:15

Робот-гуманоид SeeLight S1 - это разработка китайской компании GigaAI. Он может готовить, убирать и выполнять другую домашнюю работу, сообщает South China Morning Post.



В следующем году роботов планируют передать на бесплатное тестирование семьям в Ухане. Ожидается, что в массовое производство они выйдут в июне 2027 года, а ориентировочная стоимость составит около $15 тысяч.