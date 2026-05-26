США стикаються з критичною залежністю від Китаю у постачанні вольфраму

26 мая 2026, 12:45

Вольфрам є ключовим елементом у виробництві сучасної високоточної військової техніки та боєприпасів завдяки своїй надзвичайній щільності і температурі плавлення.

Як повідомляє NBC News, на тлі війни і зростання військових витрат Вашингтон значно збільшив потребу в цьому металі, однак у США наразі не працює жоден власний рудник вольфраму.



За даними ЗМІ, Китай контролює близько 80% світового ланцюга постачання вольфраму — від видобутку до переробки. Дешевий китайський експорт протягом десятиліть фактично знищив американську галузь: втрачено шахти, обладнання, потужності для переробки та навіть фахівців з необхідним досвідом.



США вже намагаються відновити видобуток і переробку — зокрема через проекти в Південній Кореї, Казахстані та потенційний запуск рудників у самих Штатах. Однак експерти попереджають: для створення хоча б частково стійкої системи знадобиться близько 10 років, а для досягнення відносної самодостатності — 20-30 років.



Головна проблема Вашингтона — що робити в цей перехідний період. Американська оборонна промисловість продовжує залежати від постачання матеріалів, які в будь-який момент можуть стати інструментом тиску з боку Пекіна.