Японія замістить ракети ППО для України після скорочення постачання США

8 января 2024, 13:45

При цьому Японія в кінці грудня внесла зміни до правил експорту оборонного обладнання, що може зробити її ключовим постачальником ракет для систем Patriot в США.

Раніше Токіо міг поставляти в США лише компоненти, але тепер зможе продавати готову техніку. У рамках змін уряд країни погодився на експорт в США модифікацій PAC-2 і PAC-3 ракет Patriot.Японія не дозволить перекинути ракети безпосередньо в зону бойових дій, але постачання допоможуть поповнити власні запаси США, що потенційно дозволить їм надавати подальшу підтримку Україні. Москва розглядає можливість влучення японських ракет до ЗСУ як ворожу дію. Офіційний представник МЗС рф Марія Захарова попередила, що цей крок може спричинити серйозні наслідки для відносин між росією та Японією.