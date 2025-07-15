Росія розгортає технології виявлення "невидимих" дронів

15 июля 2025, 17:45

Холдинг «Росэл», що входить до складу державної корпорації «Ростех», представив трикоординатний пасивний когерентний локатор (3D ПКЛ) — нову розробку для боротьби з малопомітними повітряними цілями, зокрема дронами, що використовують оптоволоконне управління.



На відміну від традиційних РЛС, ця система не має власного випромінювання, а отже — невидима для засобів радіоелектронної розвідки. Саме це позиціонується як ключова перевага в умовах зростаючого значення РЕР на полі бою.

Принцип дії 3D ПКЛ базується на прийомі відбитих сигналів від сторонніх джерел — телевеж, радіостанцій, інших цивільних передавачів. Завдяки аналізу фази та амплітуди цих сигналів локатор здатен визначити точні координати цілі — за азимутом, висотою і дальністю.Як повідомляє виробник, система здатна виявляти не тільки малорозмірні БПЛА, а й легкомоторну авіацію на десятки кілометрів. Окрім того, вона адаптована для використання у складних міських умовах із множинними переотраженнями, де більшість класичних РЛС втрачають ефективність.Установка розроблена НДІ «Вектор» і позиціонується як універсальний інструмент для охорони стратегічно важливих об’єктів: аеродромів, складів, енергетичних та промислових комплексів. Її перевага над оптико-інфрачервоними комплексами — повна незалежність від погодних умов і часу доби. Вона також не потребує виділення спеціальних частот і має мінімальні енергозатрати, що дозволяє використовувати її з мобільних або автономних джерел живлення.Запровадження 3D ПКЛ демонструє зміщення російських оборонних технологій у бік асиметричних рішень. На тлі війни дронів і потреби у «невидимих» засобах раннього попередження, подібні системи можуть відіграти значну роль у протидії як розвідувальним, так і ударним БПЛА малої та середньої дальності. Особливо з урахуванням того, що дедалі більше платформ (включно з FPV-дронами) обходять активні РЛС через низьку ефективну площу розсіювання та низькі траєкторії.