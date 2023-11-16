Контракт на 100 установок PzH2000 для України досі не підписано

16 ноября 2023, 10:45

Про це повідомив y X (раніше - Twitter) німецький журналіст Бйорн Мюллер з посиланням на речника KNDS, оборонної корпорації, створеної з двох військових підприємств Німеччини та Франції.

Україна хотіла замовити установки ще літом 2022 року, а федеральний уряд Німеччини схвалив таке рішення. Контракт мав коштувати приблизно 1,7 млрд доларів, а поставка могла розтягнутися на декілька років. Причини непідписання невідомі.Проте у повідомленні Мюллера також зазначалось, що йде підготовка до виробництва колісних самохідних гаубиць RCH 155, які у кількості 18 одиниць мають бути поставлені Україні. Вартість контракту, профінансованого Німеччиною, становить 216 млн євро. Поставка очікується не раніше 2024 року, оскільки для налагодження виробництва потрібен час.