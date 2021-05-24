Украинский стартап Locator.ua выходит на рынок Великобритании

24 мая 2021, 10:15

Ресурс украинских разработчиков расширяет свои возможности. Теперь, если вы захотите посетить Великобританию, то точно не потеряетесь в городских окрестностях. Все потому, что сервис поиска услуг Локатор доступен на территории Соединенного Королевства. Чтобы найти нужную локацию – магазин, ресторан, гостиницу, салон красоты, нужно лишь ввести запрос в сервис через смартфон и позволить ему определить свою локацию. Локатор не даст вам сбиться с пути и приведет в нужное место. Как это работает?

Локатор для украинских пользователей

Когда в городе открывается новое место – СТО, нотариальная контора, студия загара, гостиница, кофейня, то не всегда клиентам о них известно. Гости города порой и вовсе дезориентированы. Локатор прилично выручает и экономит время, когда нужно найти определенную организацию. Сервис включает в себя онлайн-справочник и электронную карту. Его возможности позволяют находить разные локации в Украине, а теперь и за ее пределами. Ресурс выходит на зарубежный рынок. И первым пунктом для распространения его активности в англоговорящих странах выбрана Великобритания - https://uk.locator.biz.

Теперь, если вы отправитесь в Великобританию – в командировку или путешествовать, то сервис будет вам в помощь. Ровно так, как и во всех городах Украины. В любой момент можно ввести запрос на своем смартфоне через Locator.ua и найти нужные услуги.

Предположим, вы ищете определенную компанию, апартаменты, ресторан, ветеринарную или медицинскую клинику. Вводите запрос через Локатор, и ресурс выдает вам адреса, расписание работы заведений, отзывы, показывает места расположения на карте, а также доступные маршруты.

Если вы владеете магазином, рестораном, салоном красоты или компанией, то, разумеется, вам важно привлекать к своему бизнесу больше клиентов. Во времена современных технологий онлайн-платформы – простое и эффективное решение. Все больше клиентов, прежде чем сделать покупку или заказать услуги, осуществляют поиски в интернете – смотрят расположение, читают отзывы. Локатор делает доступной эту информацию для пользователей и способствует тому, чтобы реальные клиенты узнавали о вашей компании и обращались за услугами.

Также сервис увеличивает посещаемость вашего сайта, что дает приток органического трафика абсолютно бесплатно. И, что самое приятно, посетители, пришедшие на ваш сайт через Локатор – это потенциальные клиенты. Все потому, что поиски по гео-локации проводят по-настоящему заинтересованные люди.

Сервис бесплатный и для пользователей, и для компаний. Однако владельцы бизнеса, которые захотят воспользоваться расширенными возможностями ресурса, всегда могут перейти на платный пакет.

Сейчас сервис Локатор ищет инвесторов. Если вы заинтересованы вложить средства в высокотехнологичный бизнес в сфере интернет гео-маркетинга, ждем вас. Форма обратной связи есть на Locator.ua.

