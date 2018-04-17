PS4 в 2018 – лучшее место для игры?

17 апреля 2018, 12:18

Sony Playstation - самая продавая в мире игровая консоль, оставив далеко позади Microsoft и Nintendo. Какие перспективы у Sony?

Сегодня Sony является синонимом качества и инноваций. Слоган консоли звучит так «PS – лучшее место для игры». Почему геймеры голосуют кошельком именно за Sony?

Почему стоит сказать «да» PlayStation 4 в 2018

Sony Playstation – это мощное устройство, которое, будучи передовым в технологическом аспекте может доставить впечатляющий игровой опыт по доступной цене, в сравнении с игровым ПК. Новая серия консолей PS4 является продолжением эволюции игровых консолей, поэтому она лишена недостатков своего предшественника Playstation 3.

Независимо от того, на чем вы играли раньше – HD или Ultra HD, у вас есть доступные варианты в виде PS4, PS4 Slim и PS4 Pro. Конечно, между этими моделями есть разница в цене, но если у вас есть необходимое 4K-телевидение, чтобы использовать весь опыт PS4 Pro, то такой прыжок в разрешении – это то, что нужно.

Все версии PS4 являются шлюзом для виртуальной реальности, благодаря периферийному устройству PlayStation VR. PSVR уже имеет для него более 100 игр, некоторые из которых являются лучшими играми VR.

Прошлый 2017 год был лучший для PS4. Тогда казалось, что купить консоль ps4 хочет каждый третий. Мало того, что линейка была сильной от начала до конца, она также продавалась рекордными темпами – более 20 миллионов экземпляров.

PlayStation 4 – передовая консоль, но не все так гладко для поклонников предыдущей версии.

По сравнению с предыдущими поколениями консоли отсутствует функция обратной совместимости.

PS VR – это технология VR потребительского класса, недорогая и удобная для пользователя, но чтобы получить максимальную отдачу от среды, вам нужно будет приобрести ряд дополнительных услуг, включая PlayStation Camera и два контроллера PlayStation Move или периферийное устройство Aim Controller. Следует также отметить, что существует заметная степень размытости, которая преследует визуальные эффекты PSVR.

Вердикт PlayStation 4

PlayStation 4 – это лидирующая по продажам консоль, а Sony, как обладательница платформы, имеет многочисленных преданных поклонников. Это не значит, что гонка выиграна. Генерация консолей обычно длится десятилетия, и Microsoft значительно изменила правила с помощью своего Xbox One X. Также нельзя игнорировать растущую популярность Nintendo Switch. PSVR – отличное начало, но PS4 нужно будет продолжать внедрять инновации, чтобы оставаться в лидерах.