Профессиональные киберспортивные мониторы BenQ ZOWIE RL

5 мая 2018, 15:00

BenQ и Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) начали сотрудничество, благодаря которому мониторы ZOWIE RL серии стали лицензированными мониторами для новой версии PlayStation4 (PS4).

Мониторы ZOWIE RL серии, имеющие минимальное время отклика и специальные режимы, улучшающие видимость во время игры, стали первыми игровыми мониторами, получившими официальную лицензию SIEE. Это подтверждает абсолютное соответствие мониторов всем требованиям любителей игры в PS4, что подарит геймерам недоступный ранее игровой опыт.С момента основания компании ZOWIE вся ее продукция разрабатывается с учетом потребностей реальных про-игроков, чтобы давать возможность полностью проявить себя, увеличивая шансы на победу благодаря продуманным функциям и специальным технологиям. Мониторы ZOWIE серии RL получили широкое признание не только профессиональными игроками в консольные игры, но также и организаторами турниров, которые высоко оценили минимальное время отклика, возможность подключения двух мониторов к одной консоли, а также эксклюзивные игровые функции:- Color Vibrance: предоставляет игроку настроить цвета монитора так, чтобы увидеть мельчайшие детали и распознать цель на сходном по цвету игровом поле,- Black eQualizer: поднимает яркость темных участков игрового поля без излишнего высвечивания светлых участков, позволяя увидеть противника, спрятавшегося в тени.RL серия мониторов ZOWIE включает пять моделей: RL2455, RL2455T, RL2460, RL2755 и RL2755T.