5 мая 2018, 15:00

Профессиональные киберспортивные мониторы BenQ ZOWIE RL

BenQ и Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) начали сотрудничество, благодаря которому мониторы ZOWIE RL серии стали лицензированными мониторами для новой версии PlayStation4 (PS4).

 

Мониторы ZOWIE RL серии, имеющие минимальное время отклика и специальные режимы, улучшающие видимость во время игры, стали первыми игровыми мониторами, получившими официальную лицензию SIEE.  Это подтверждает абсолютное   соответствие мониторов всем требованиям   любителей игры в PS4, что   подарит геймерам недоступный ранее игровой опыт.

С момента основания компании ZOWIE вся ее продукция разрабатывается с учетом потребностей реальных про-игроков, чтобы давать возможность полностью проявить себя, увеличивая шансы на победу благодаря продуманным функциям и специальным технологиям. Мониторы ZOWIE серии RL получили широкое признание не только профессиональными игроками в консольные игры, но также и организаторами турниров, которые высоко оценили минимальное время отклика, возможность подключения двух мониторов к одной консоли, а также эксклюзивные игровые функции:

- Color Vibrance: предоставляет игроку настроить цвета монитора так, чтобы увидеть мельчайшие детали и распознать цель на сходном по цвету игровом поле,

- Black eQualizer: поднимает яркость темных участков игрового поля без излишнего высвечивания светлых участков, позволяя увидеть противника, спрятавшегося в тени.

RL серия мониторов ZOWIE включает пять моделей: RL2455, RL2455T, RL2460, RL2755 и RL2755T.
Оцените новость:
  • 0 оценок