Zowie XL2546S - новый монитор для киберспорта культовой серии XL

4 мая 2020, 15:15

Серия мониторов XL от Zowie известна как лучшие мониторы для киберспорта на ПК, гарантирующие чёткость динамичного контента и полное отсутствие отвлекающих от победы визуальных артефактов.

В новом мониторе XL2546S реализована обновленная технология DyAc + - технология, разработанная Zowie для уменьшения размытости при движении и нестабильности изображения. Технология DyAc+ обеспечивает плавность динамичного контента, улучшает контроль отдачи в CS:GO и позволяет геймерам более четко видеть положение перекрестия прицела.Zowie XL2546S имеет высочайшую частоту обновления 240Гц, гарантируя вам минимальную задержку отклика. Теперь вы можете контролировать каждую деталь и наслаждаться плавной игрой в самых динамичных сценах.Вы никогда больше не станете случайной жертвой нуба, спрятавшегося в темноте. Функция Black eQualizer увеличивает видимость в темных сценах без чрезмерного освещения ярких областей. Вы также можете использовать ее для более точной настройки предпочитаемого баланса черного при низкой яркости.