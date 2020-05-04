4 мая 2020, 15:15

Zowie XL2546S - новый монитор для киберспорта культовой серии XL

Серия мониторов XL от Zowie известна как лучшие мониторы для киберспорта на ПК, гарантирующие чёткость динамичного контента и полное отсутствие отвлекающих от победы визуальных артефактов.

В новом мониторе XL2546S реализована обновленная  технология DyAc +  - технология, разработанная Zowie для уменьшения размытости при движении и нестабильности изображения. Технология DyAc+ обеспечивает плавность динамичного контента, улучшает контроль отдачи в CS:GO  и позволяет геймерам более четко видеть положение перекрестия прицела.

Zowie XL2546S имеет высочайшую частоту обновления 240Гц, гарантируя вам минимальную задержку отклика.  Теперь вы можете контролировать каждую деталь и наслаждаться плавной игрой  в самых динамичных  сценах.

Вы никогда больше не станете  случайной жертвой нуба, спрятавшегося в темноте. Функция Black eQualizer увеличивает видимость в темных сценах без чрезмерного освещения ярких  областей. Вы также можете использовать ее для  более точной настройки предпочитаемого баланса черного при низкой яркости.
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