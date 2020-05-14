AOC обновила линейку мониторов G2 пятью новыми моделями

14 мая 2020, 12:15

Компания AOC, один из ведущих мировых брендов на рынке мониторов, объявляет о релизе пяти новых мониторов с разрешением Full HD: трёх изогнутых (C27G2ZU, C27G2ZE и C32G2ZE) и двух плоских моделей (24G2ZU, 24G2ZE), которые придутся по душе геймерам.

Размеры новых мониторов составляют 23,8 (60,4 см), 27 (68,6 см) и 31,5 дюйм (80 см). Устройства отличаются превосходными характеристиками: частота обновления 240 Гц, время отклика 0,5 мс MPRT (1 мс для 31,5-дюймовой версии). Всё это создаёт ощущение полного вовлечения в игровой процесс. Все модели дополнительно оснащены технологией FreeSync Premium с поддержкой LFC (Low Framerate Compensation), которая обеспечивает плавное изображение без рывков.



Сфера киберспорта и соревновательных игр быстро растёт. По данным аналитической компании Newzoo , глобальные доходы от киберспорта в 2020 году вырастут до 1,1 миллиарда долларов с показателя 950 миллионов в 2019 году. Рост, таким образом, составит 15,7%. Аудитория киберспортивных соревнований в 2020 году также увеличится до 495 миллионов человек. По мере того, как эта сфера развивается, всё большее количество людей проявляет к ней интерес и считает соревновательные игры таким же интересным зрелищем, как и обычные спортивные соревнования.

С выходом киберспорта на широкую аудиторию игроки стремятся обновить оборудование и вывести его на принципиально новый уровень. Частота обновления 144 Гц стала стандартом для ПК в игровой индустрии ещё несколько лет назад, а теперь распространение получают дисплеи с частотой 240 Гц и выше, которые устанавливают даже на мобильные компьютеры.



Новейшие изогнутые 27-дюймовые и 31,5-дюймовые игровые мониторы AOC C27G2ZU, C27G2ZE и C32G2ZE оснащены VA-панелью с широкими углами обзора 178°/178°, невероятно высокой контрастностью (3000:1) и широким охватом цветовых пространств (120% sRGB, 89% AdobeRGB и 85% NTSC). Модели с диагональю 23,8 дюйма — 24G2ZU и 24G2ZE — оборудованы TN-панелью, что обеспечивает высочайшую скорость реакции без каких-либо визуальных артефактов. Поддержка AMD FreeSync Premium помогает избежать рывков и запинок благодаря переменной частоте обновления (VRR).



Все новые мониторы можно использовать не только в ситуациях особой сложности, например, в динамичных соревновательных шутерах, но и в любом игровом жанре. Широкая цветовая гамма и яркие цвета в сочетании с высокой скоростью реакции превращают любую игру — будь то RPG, шутер от первого или третьего лица, либо же гонки — в захватывающее приключение.



Компания AOC предлагает два варианта 23,8 и 27-дюймовых мониторов. Базовая версия, представленная моделями с индексом ZE — 24G2ZE, C27G2ZE и C32G2ZE — более доступна и проста в комплектации. Она предназначена для пользователей, которых в первую очередь интересует сама панель и её технические характеристики. Устройства оснащены подставкой, которая позволяет их поворачивать и наклонять для лучшей эргономики. Монитор также можно установить при помощи крепления VESA (например, закрепить на кронштейне AOC AS110D0), что увеличит гибкость его использования. Старшие модели в линейке обозначены индексом ZU — 24G2ZU и C27G2ZU. При таких же технических характеристиках они оснащены дополнительными бонусами: более удобной регулируемой по высоте подставкой, двумя встроенными 2 Вт динамиками и хабом USB 3.2 на четыре разъёма. Эти мониторы подойдут пользователям, которым нужна оборудованная по максимуму боевая станция.



Все модели могут похвастаться привлекательным и стильным дизайном и лишены рамок с трёх сторон, что позволяет создавать системы из нескольких мониторов. Режим Low Blue Light и технология Flicker-Free помогают снизить вред для глаз во время участия в длинных турнирах. Разъёмы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, аудиовход и выход позволяют подключать самые разные источники сигнала.



Продажи моделей AOC C27G2ZE и C27G2ZU стартуют в июне 2020 по ориентировочной стоимости 8 999 и 9 399 гривен соответственно. Мониторы AOC 24G2ZE, 24G2ZU и C32G2ZE появятся в продаже в июле 2020 по ориентировочной стоимости 8 499, 8 899 и 10 499 гривен соответственно.