14 сентября 2020, 12:45

Sony проведёт посвящённое PlayStation 5 мероприятие 16 сентября

Компания Sony Interactive Entertainment объявила о том, что 16 сентября состоится презентация PlayStation 5.

Она будет посвящена играм, которые войдут в стартовую линейку консоли, а также будут озвучены «ещё некоторые подробности». Мы ожидаем объявления цен и даты запуска PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition.

Онлайн-презентация продлится около 40 минут. Пока что известно, что на ней точно будут представлены подробности игр от PlayStation Studios и сторонних партнёров. Sony Interactive Entertainment проведёт трансляцию на Twitch и YouTube в эту среду, 16 сентября.

(C) 3Dnews.ru
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