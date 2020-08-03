Слухи: Человек-паук в Marvel's Avengers станет эксклюзивом PlayStation

3 августа 2020, 14:15

Недавно Square Enix объявила о том, что Хоукай присоединится к Marvel’s Avengers в качестве дополнительного персонажа после выхода игры.

Поклонники уже представляют, кого разработчики могут добавить ещё, и Человек-паук, безусловно, одно из самых популярных желаний. И, возможно, дружелюбный сосед действительно появится в предстоящем экшене, но не для всех. Крупный онлайн-магазин Base.com на странице Marvel’s Avengers указал: «Играйте за Человек-паука эксклюзивно на PlayStation 4». Заявление уже было удалено, но его можно найти в веб-архиве.