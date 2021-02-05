Спутниковым интернетом Starlink уже пользуется более 10 000 человек

5 февраля 2021, 10:15

Лоббисты небольших интернет-провайдеров призывают Федеральную комиссию по связи США (FCC) выяснить, сможет ли SpaceX выполнить свои обещания в отношении широкополосной связи, а заодно рассмотреть вопрос о прекращении финансирования компании в рамках программы по поддержке услуг широкополосной связи в сельской местности.

На фоне этого SpaceX заявила, что бета-версия Starlink обслуживает уже более 10 000 пользователей.

SpaceX стала одним из крупнейших победителей Фонда развития цифровых технологий в сельских районах (RDOF), выиграв от FCC на ближайшие 10 лет $885,51 млн, чтобы обеспечить широкополосную связь Starlink в 642 925 домах и предприятиях в 35 штатах. В целом же США направили $9,2 млрд ($920 млн в год) финансирования 180 организациям в целях расширения сетей для 5,2 млн домохозяйств и предприятий, которые в настоящее время не имеют доступа к современной широкополой связи.



До 29 января все компания подали дополнительную информацию о том, как они намереваются исполнять свои обязательства. FCC рассмотрит эти заявки, чтобы определить, следует ли отозвать какое-либо финансирование. Электрические кооперативы США, предоставляющие широкополосную связь, пожаловались как на SpaceX, так и на провайдеров фиксированной и беспроводной связи.



Национальная ассоциация сельских электрических кооперативов (NRECA) и Национальный сельский телекоммуникационный кооператив (NRTC) представили в FCC официальный документ, в котором утверждается, что передача значительных сумм из наград RDOF конкурентам на деле ставят под угрозу надежды сельской Америки на широкополосную связь. Глава NRECA Джим Мэтисон (Jim Matheson) категорически против финансирования SpaceX: «Широкополосная связь с орбиты SpaceX — совершенно непроверенная технология. Зачем использовать эти деньги для проведения научного эксперимента?»



Электрические кооперативы на предоставление широкополосной связи на ближайшие 10 лет получили в общей сложности $1,6 млрд для обслуживания 900 000 абонентов в 31 штате. Это 180 кооперативов в составе пяти консорциумов и пять отдельных компаний. Все эти компании обещают обеспечить гигабитное подключение своим клиентам. Многие используют оптоволоконную технологию для достижения этих скоростей.



Между тем, SpaceX обязалась предоставлять услуги, превышающие требования FCC к базовому качеству связи: 100 мс задержки, 100 Мбит/с на скачивание, 20 Мбит/с на загрузку и ограничение трафика не менее 2 Тбайт в месяц. Первые отчёты участников бета-тестирования говорят, что Starlink обеспечивает даже более высокую скорость при меньших задержках. SpaceX продолжает запускать спутники и заявила бета-тестерам, что в ближайшие месяцы можно ожидать стабильное улучшение скорости и снижения задержек. Перед тем, как подать заявку на финансирование, SpaceX сначала пришлось преодолеть серьёзные сомнения FCC относительно того, сможет ли компания обеспечить требуемые показатели качества.



«Работа Starlink не является теоретической или экспериментальной, — заявила SpaceX в документе FCC. — Сегодня службой пользуются более 10 000 пользователей в Соединённых Штатах и ​​за рубежом. Качество услуг в реальном времени быстро растёт в рамках публичной бета-программы, и сеть Starlink уже успешно продемонстрировала, что может превзойти требуемые показатели Комиссии». Компания заявила, что в 95 % случаев Starlink уже обеспечивает скорость скачивания более 100 Мбит/с и скорость загрузки выше 20 Мбит/с при задержках на уровне 31 мс или ниже.



Но оппоненты, выступающие против финансирования SpaceX со стороны FCC, заявили, что технология не была проверена и она не общедоступна. «Любые предложения, которые вряд ли смогут обеспечить обещанную скорость всем абонентам, должны быть дисквалифицированы в соответствии с правилами FCC», — говорится в официальном документе NRECA и NRTC. Там же отмечается, что после подключения к спутниковой сети десятков тысяч новых подписчиков качество связи вряд ли останется даже на современном уровне, не всегда отвечающем требованиям FCC. Наконец, в жалобе утверждается, что SpaceX использует целевые средства, выделяемые на поддержку определённых регионов США, для развёртывания услуг, которые будет предоставлять в самых разных регионах мира.