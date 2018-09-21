Новая линейка экшен-камер GoPro Hero7

21 сентября 2018, 9:15

20 сентября GoPro представила сразу три камеры новой линейки: Hero7 White, Hero7 Silver и Hero7 Black.

Все представленные модели сохранили ключевые преимущества камер GoPro — компактность, прочность и простое управление, делающих их исключительными.

Линейка GoPro Hero7 предлагает лучший выбор покупателям экшен-камер из трех современных моделей. GoPro Hero7 White — удобство съемки и сенсорный экран по доступной цене, GoPro Hero7 Silver — простоту в работе, высокую производительность, включая съемку в разрешении 4К, поддержку GPS и наложение телеметрии на фото и видео. GoPro Hero7 Black — лучшую на рынке экшен-камеру с потрясающей производительностью, трехосевой стабилизацией изображения, съемкой 4К на скорости 60 кадров в секунду и возможность ведения трансляций в Facebook в режиме реального времени.

GoPro Hero7 Black

Новые возможности GoPro Hero7 Black делают ее лучшей экшен-камерой в мире и желанным инструментом профессионалов: новейшая стабилизация изображения HyperSmooth на уровне Karma Grip и новые режимы съемки — TimeWarp, представляющий собой ускоренный Time Lapse со стабилизацией, SuperPhoto, обеспечивающий улучшенную цветопередачу снимков, распознавание сцен и долгожданная возможность ведения прямых трансляций в Facebook. GoPro Hero7 Black оснащена 12-мегапиксельной матрицей, поддерживает HDR, 8-кратный Slo-mo и трехосевую стабилизацию видео.

Рекомендованная розничная цена в Украине 16 499 гривен.

GoPro Hero7 Silver

Эта экшен-камера является «золотой серединой» для требовательных фотографов, нуждающихся в съемке с разрешением 4К, уделяющих внимание высокой производительности и безотказности, ценящих эргономичность работы камер GoPro, заложенных в их ДНК. GoPro Hero7 Silver поддерживает широкий динамический диапазон (WDR), обеспечивающий улучшенное изображение при неравномерном освещении. А встроенный модуль GPS позволяет ей записывать телеметрию и добавлять с помощью приложения GoPro App скорость движения и выбор положения на любом фото и видео, снятом этой камерой.

Рекомендованная розничная цена в Украине 11 999 гривен



GoPro Hero7 White

Прочная и простая в работе камера, обладающая всеми преимуществами камеры GoPro: красочной картинкой, стабилизаций видео, голосовым управлением. Оснащена сенсорным 2-дюймовым экраном, обеспечивающим интуитивное, как в смартфоне, управление и обладающая водонепроницаемостью при съемках на глубине до 10 метров погружения. GoPro Hero7 White позволяет делать отличные 10-мегапиксельные снимки, снимать видео в разрешении 1440p на скорости до 60 кадров в секунду, имеет режимы съемки 2х-кратный slo-mo, Time Lapse, селфи-таймер и функцию touch zoom. Поддерживает работу с фирменным приложением GoPro App для обработки и публикаций фото и видео.

Рекомендованная розничная цена в Украине 8 499 гривен



«Представленная линейка камер GoPro Hero7 открывает новые возможности для съемки как профессиональным фотографам, блоггерам и любителям активной жизни в социальных сетях, так и новичкам», — говорит Юлия Дробышева, директор по PR в сети магазинов Цитрус, — «Цитрус уже сегодня готов предложить украинским покупателям всю линейку новых камер GoPro Hero7 по специальным ценам».