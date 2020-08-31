Анонс GoPro Hero 9 Black все ближе, появились новые данные о будущем флагмане

31 августа 2020, 9:45

GoPro скоро представит девятое поколение своей флагманской спортивной камеры — Hero 9 Black.

В распоряжение немецкого ресурса WinFuture попали официальные изображения устройства, на которых можно видеть появление небольшого цветного дисплея на лицевой панели.

GoPro Hero9 Black сохраняет привычный формат, который стал стандартом для всей категории продуктов. В дополнение к улучшенному переднему дисплею, очевидно, новая камера GoPro получит и поддержку съёмки в 5K. Во всяком случае, ресурс WinFuture сообщил, что в документации это упоминается. Подробностей относительно кодека, частоты и прочего, к сожалению, нет.



GoPro уже давно устанавливает дополнительный экран меньшего размера на передней панели камеры. Однако до сих пор это был простейший монохромный дисплей, который использовался для отображения частоты кадров, разрешения и других подробностей выбранного режима записи. В будущем передний дисплей станет более универсальным. Очевидно, его можно будет использовать для более удобной съёмки автопортретов и видеоблогов.