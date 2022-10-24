Gopro Hero 11 - особенности и преимущества экшн камеры

24 октября 2022, 10:40

GoPro Hero 11 представляет собой экшн-камеру, о которой мечтают блогеры, путешественники и просто заядлые фотографы-любители. Это девайс, который можно использовать как в обычной жизни, так и во время занятий спортом, в различных экстремальных условиях. Даже если вы будете снимать фото объекта, который движется, качество изображения останется максимально высоким. Именно поэтому камеру используют для профессиональных съемок. Она имеет матрицу, которая стабилизирует видеоролики и охватывает значительный динамический диапазон. Благодаря этому вы получите медиа такого уровня, что захотите сделать съемку фото или видео своим постоянным и желанным хобби. При создании роликов используется разрешение 5.3К.

В камеру встроен мощный процессор GP2, который позволяет создавать видео с повышенной частотой кадров и профессиональным расширением. Что касается фотографирования, то можно получать яркие и насыщенные снимки даже в условиях плохого света. На качество наличие освещения никак не повлияет. Еще устройство отличается тем, что отбирает самые удачные кадры автоматически и отправляет их на электронный гаджет, к которому оно привязано. Это позволяет пользователю сразу же загрузить фото или видео в блог, на свою страничку в социальной сети или в другое место. Помимо этого, камера передает все снимки и полученные видео в облако, чтобы в ней всегда было достаточно памяти для новых медиа.

Преимущества GoPro Hero 11 заключаются в следующем:

1. Возможность делать снимки на глубине. Камеру можно погружать в воду на 10 м, при этом она не испортится и не выйдет из строя. Защита ей не нужна: корпус сделан настолько прочно, что выдерживает большое давление. Что касается крышки объектива, то она тоже проявляет стойкость к разным внешним воздействиям. Но при желании можно будет ее переустановить.

2. Подходящий для выкладки формат видео. С помощью камеры вы сможете снять ролики, разрешение и размер которых прекрасно подходит для социальных сетей и большинства каналов. После съемки и во время нее можно изменять соотношение сторон кадра.

3. Богатство цвета. В камере заложена функция, которая позволяет поддерживать не меньше, чем 1 миллиард оттенков. Благодаря этому можно получить фото и видео с естественными красками, которые радуют глаз. А если вы включите специальный высокобитный режим, это позволит вам придать снимку еще большей насыщенности оттенков, чтобы кадр был максимально реалистичным и ярким.

4. Наличие фронтального экрана. Дисплей с передней стороны даст вам возможность делать селфи и выкладывать их на свои странички в социальных сетях. При желании можно использовать и экран с внешней стороны. Этот дисплей отличается тем, что имеет сенсор для удобства использования.

5. Стабилизация видео. Снимайте интересные моменты из жизни, концерты, соревнования, животных, после чего меняйте плавность кадров, чтобы подчеркивать динамичность момента. Для показания динамики необходимо снизить стабилизацию. Это позволит вам правильно передавать эмоции. Также используйте функцию HyperSmooth и включайте блокировку горизонта, чтобы кадр был ровным, чтобы видео не тряслось во время просмотра. Это очень важно, так как качественные ролики привлекут на ваш канал больше посетителей.

6. Замедленная съемка. Если вы хотите добавить эмоционального эффекта в свое видео, вы можете сделать акцент на тех или иных деталей с помощью замедления кадров. Это позволит зрителям рассмотреть моменты, которые вам важны ― при обычной скорости прокрутки ролика их можно и не заметить. Это позволит вам более профессионально подходить к процессу съемки и продумывать каждый нюанс. Кадры можно замедлять до 8-Х.

7. Установка модулей для расширения функционала камеры. Вы можете установить микрофон, чтобы сделать качество звука еще более высоким. Также можно подключить источник света, который усилит четкость и яркость изображения. Световые модули будут нужны особенно при съемке динамичных сюжетов.

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