GoPro пообещала, что дефицит чипов не повлияет на продажи в праздники

5 ноября 2021, 10:45

GoPro сообщила, что глобальный дефицит полупроводниковых компонентов и перебои с поставками не повлияют на её продажи в предстоящий период праздников.

А это значит, что уходящий год станет одним из самых успешных для производителя экшн-камер.



«Несмотря на сокращение поставок, которое повлияло на многие отрасли, мы успешно установили партнёрские отношения с нашими поставщиками, чтобы создать запасы и оправдать ожидания по выручке в IV квартале. GoPro.com и наши партнёры в рознице будут укомплектованы и готовы встретить покупателей в этот праздничный сезон», — заявил глава GoPro Ник Вудман (Nick Woodman) в ходе обсуждения финансовых результатов компании по итогам III квартала.



Такое положение вещей положительно повлияет на чистую прибыль GoPro, потому что новая Hero10 Black продаётся отлично, даже несмотря на возросшую до $499 цену. Как сообщил производитель, в III квартале было продано около 800 тыс. камер, и 98 % из них имели ценник от $300 и выше — годом ранее это соотношение составляло 83 %. Средняя цена камеры за минувший квартал составила $381, и это 25-% рост в годовом исчислении.



GoPro всё больше переходит на модель прямых продаж: за квартал почти треть из них пришлась на интернет-магазин GoPro.com, что положительно влияет на прибыль. В целом, это самый успешный III квартал для компании с 2017 года: выручка в $317 млн и прибыль в $49 млн. Однако лучшим кварталом для GoPro всегда был четвёртый: даже в самые тяжёлые годы сезон праздников обеспечивал высокие продажи. А с успехом Hero10 Black компания имеет шансы побить рекорд, установленный в 2014 году.

(С) 3dnews.