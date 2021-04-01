Глава Cisco призвал смириться с тем, что дефицит чипов растянется на два года

1 апреля 2021, 11:15

Новый генеральный директор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) недавно заявил, что дефицит полупроводниковых компонентов продлится ещё пару лет, но сделал это в контексте сроков строительства новых предприятий компании.

Эту точку зрения разделяют и те разработчики оборудования, которые от производственных мощностей Intel напрямую не зависят — например, Cisco.



Председатель совета директоров и генеральный директор Cisco Чак Роббинс (Chuck Robbins) в интервью Yahoo Finance пояснил, что на полное устранение проблемы дефицита полупроводниковых компонентов уйдёт не менее двух лет, просто по той причине, что спрос на них продолжит расти. Ближайшие несколько кварталов станут суровым испытанием для отрасли, но уже в следующем году ситуация с поставками чипов станет более предсказуемой. Она не достигнет оптимального для Cisco состояния, как добавил Роббинс, но хотя бы будет более прогнозируемой. Этот период просто нужно пережить, как резюмировал глава компании.



Если в прошлом году многие представители отрасли указывали на возможность нормализации спроса и предложения в полупроводниковом сегменте к середине 2021 года, то теперь всё чаще звучат прогнозы о том, что в этом году на реализацию подобного сценария лучше не рассчитывать. От дефицита компонентов страдают производители широкого спектра продукции: от видеокарт и игровых консолей до ноутбуков и автомобилей. В телекоммуникационной отрасли ситуация будет усугубляться переходом на использование сетей 5G, который потребует масштабной модернизации оборудования.

(С) 3dnews.