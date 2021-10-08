Intel не станет строить свою новую европейскую фабрику в Великобритании

8 октября 2021, 10:45

Компания Intel уже не рассматривает Великобританию в качестве потенциального плацдарма для расширения своих производств в Европе после выхода той из ЕС.

Несмотря на то, что британское правительство говорит об амбициозных планах по восстановлению постпандемийной экономики за счёт развития технологического сектора, американский производитель процессоров не разделяет этого энтузиазма.



В интервью информационному агентству BBC глава Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) сообщил, что компания рассматривала Великобританию в качестве потенциального места для реализации проекта по строительству новой фабрики по производству полупроводниковой продукции ещё до Брексита.

«После Брексита мы смотрим в сторону стран, входящих в Европейский союз. И мы получаем поддержку от самого Европейского союза», — отметил Гелсингер.



Ранее в этом году глава Intel сообщил, что компания планирует инвестировать до €80 млрд ($94,7 млрд) в строительство новой полупроводниковой фабрики в Европе для увеличения своих производственных мощностей в течение ближайшего десятилетия. Имеющаяся у компании фабрика в Ирландии, входящей в состав Соединённого Королевства Великобритании, в этом году начнёт производство полупроводниковых компонентов для автомобильной промышленности. По словам Гелсингера, Intel планирует расширить своё присутствие в Европе и рассматривает возможность строительства нового завода во Франции, Германии, Бельгии, Польше или Нидерландах.



В апреле этого года издание Politico сообщало, что компания обращалась к ЕС и правительству США за субсидиями в размере €8 млрд ($9,5 млрд), чтобы покрыть часть расходов дорогостоящего строительства новой европейской фабрики. Но в последующих интервью представители компании отказывалась говорить о конкретных размерах необходимой финансовой поддержки.



В марте британское правительство объявило о планах по превращению страны в «технологическую и научную сверхдержаву» через развитие зелёной энергетики и привлечение иностранных инвестиций в свой технологический сектор. Однако главу Intel эти новости, похоже, совсем не заинтересовали.



«Я понятия не имею, смогла бы Великобритания предложить нам идеальное место для строительства нового завода. К нам поступило около 70 предложений из 10 европейских стран. Я думаю, что мы примем решение по строительству и получим поддержку от ЕС до конца этого года», — прокомментировал глава Intel.



В теме разговора о продолжающемся дефиците полупроводников, ударившем по компьютерной и автомобильной индустриям, Гелсингер сказал, что нехватка чипов сохранится как минимум до конца этого года.



«Думаю в этот раз под рождественской ёлкой некоторые люди, к сожалению, встретят долговые расписки, а не настоящие подарки. Сейчас всё находится в дефиците. И хотя я, как и мои коллеги, работаем, как сумасшедшие, на восстановление поставок потребуется некоторое время».

(C) 3dnews.