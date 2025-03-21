ЕС разрешил Apple выпускать смартфоны без разъемов

21 марта 2025, 8:15

iPhone 17 Air должен стать самым тонким в линейке Apple. Компания даже рассматривала возможность сделать его без портов, однако опасалась, что ЕС расценит это как нарушение законодательства, сообщает портал 9to5Mac, освещающий новости об Apple.

Согласно законам Евросоюза, все смартфоны с разъемом для проводной зарядки обязаны оснащаться USB-C. Однако пресс-секретарь Еврокомиссии Федерика Микколи заявила, что это требование не распространяется на устройства, которые не поддерживают проводную зарядку.Вероятно, для iPhone 17 Air уже не удастся внести соответствующие изменения, но полностью беспроводной iPhone может появиться уже в ближайшие годы.