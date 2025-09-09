Apple анонсирует iPhone 17 Air: ультратонкий флагман, — Wired

9 сентября 2025, 12:45

Сегодня в 20:00 по Киеву состоится презентация Apple. На ней ожидается дебют iPhone 17 Air — 6,6-дюймового смартфона толщиной всего 5,5 мм. Это на 2,3 мм тоньше iPhone 16, что делает новинку самым лёгким устройством в серии.