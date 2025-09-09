Сегодня в 20:00 по Киеву состоится презентация Apple. На ней ожидается дебют iPhone 17 Air — 6,6-дюймового смартфона толщиной всего 5,5 мм. Это на 2,3 мм тоньше iPhone 16, что делает новинку самым лёгким устройством в серии.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 14:46
ЄС заплатив Росії понад €1 млрд за поставки металів цього року
- Бизнес | Сегодня, 13:15
На Китай обрушился тайфун "Тапа": тысячи людей эвакуированы
- Гаджеты | Сегодня, 12:45
Apple анонсирует iPhone 17 Air: ультратонкий флагман, — Wired
- Технологии | Сегодня, 12:15
"Коалиция желающих" обсуждает возможность воздушного щита США над Украиной
- Безопасность | Сегодня, 11:45
США разрывают соглашения с европейскими странами о борьбе с дезинформацией
- Технологии | Сегодня, 11:15
Україна ризикує залишитися без ППО через затримки з постачанням від США, — FT
- Технологии | Сегодня, 10:45
В Швеции сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший боеприпасы
- Безопасность | Сегодня, 10:15
Людина товстіє від частого відкладання будильника, — лікарі
- Технологии | Сегодня, 9:45
МіС-150: російський важкий дрон із "претензією" на універсальність
Последние материалы
- Обзоры | Позавчера, 18:48
be quiet! System Power 11 – "бронзовий" БЖ для продуктивних ПК
- Аналитика | 6 сентября, 14:33
Дайджест найцікавішого за тиждень №5 - зарядка для електромобіля від EcoFlow та х-ки ракето-дрона "Паляниця"
- Обзоры | 6 сентября, 13:45
Досвід використання EcoFlow Delta 2
- Обзоры | 5 сентября, 9:17
EcoFlow 60W Solar Panel (EF-Fold-P060-DT) – 60Вт панель, яку можна покласти в сумку
- Обзоры | 3 сентября, 19:57
EcoFlow Smart Plug – одна з найбільш зручних "розумних" розеток
- Обзоры | 31 августа, 23:32
Verbatim Dual QuickStick 256GB USB 3.2 Gen1 + Type-C Grey (32041) – швидкісна металева флешка з двома інтерфейсами
- Обзоры | 31 августа, 22:24
Verbatim Plectra - type-C-флешка з гарними швидкостями
- Аналитика | 30 августа, 17:10
Дайджест найцікавішого за тиждень №4 - особливості Rapid Magnetic та подарунки від EcoFlow
- Обзоры | 29 августа, 20:53
Patriot PEF512GEP31MCX – відео 4К та підтримка A1
Популярные новости
- Интернет | 5 сентября, 12:45
Як перевірити серійний номер вашого рішення EcoFlow 5.00
- Железо | Позавчера, 19:37
be quiet! представляє Pure Loop 3 LX та Pure Loop 3 5.00
- Бизнес | Сегодня, 14:46
ЄС заплатив Росії понад €1 млрд за поставки металів цього року 0.00
- Бизнес | Сегодня, 13:15
На Китай обрушился тайфун "Тапа": тысячи людей эвакуированы 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 12:45
Apple анонсирует iPhone 17 Air: ультратонкий флагман, — Wired 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
"Коалиция желающих" обсуждает возможность воздушного щита США над Украиной 0.00
- Безопасность | Сегодня, 11:45
США разрывают соглашения с европейскими странами о борьбе с дезинформацией 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:15
Україна ризикує залишитися без ППО через затримки з постачанням від США, — FT 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:45
В Швеции сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший боеприпасы 0.00