Американские власти готовы принять срочные меры в борьбе с дефицитом чипов

12 февраля 2021, 11:45

Представители новой администрации президента США уже проводили консультации с тайваньскими партнёрами, хотя последние и утверждают, что вопрос дефицита компонентов на встрече не обсуждался.

Теперь власти США готовы на законодательном уровне бороться с дефицитом полупроводниковых изделий, ударившим по бизнесу многих американских компаний.



Как отметила во время своего выступления пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Jen Psaki), затянувшийся дефицит полупроводниковых компонентов стал одним из главных мотивирующих факторов, который побудил президента США подписать указ, определяющий комплекс мер по реорганизации системы поставок ключевых компонентов. Эти меры будут включать стимулирование производства чипов на территории США и углубление взаимодействия с партнёрами страны на международной арене.



Сейчас власти США, по словам докладчика, определяют узкие места в цепочке поставок совместно с ведущими представителями отрасли и торговыми партнёрами. Пандемия и действия предыдущего президента США Дональда Трампа (Donald Trump) названы главными факторами, которые способствовали развитию дефицита чипов. Отвечать на вопрос о возможности отмены некоторых решений Трампа представитель Белого дома отказалась, пообещав предоставить больше подробностей уже после подписания указа Джозефа Байдена (Joseph Biden). К действующему президенту страны на днях обратились представители американских компаний, которые считают нужным оказывать национальной полупроводниковой отрасли финансовую поддержку со стороны властей.

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