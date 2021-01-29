29 января 2021, 10:15

Samsung - "автомобильная лихорадка" ударит по сегменту смартфонов

Тема дефицита автомобильных полупроводниковых компонентов активно обсуждается различными источниками, представители Samsung Electronics на квартальном отчётном мероприятии тоже не избежали этой участи.

По их мнению, попытки перераспределить производственные приоритеты в пользу авторынка приведут к нехватке компонентов для смартфонов.

По словам представителей Samsung Electronics, на которых ссылается ресурс ArsTechnica, оказываемое на контрактных производителей компонентов давление может вынудить их урезать квоты на выпуск мобильных процессоров. В свою очередь это сократит объёмы продаж памяти для смартфонов, которую Samsung Electronics выпускает самостоятельно. Сейчас корейский производитель тщательно следит за развитием событий в этой сфере.

Как стало известно на этой неделе, под нажимом тайваньских властей, к которым обратились правительства США, Германии и Японии, компания TSMC пообещала увеличить объёмы производства автомобильных компонентов. Судя по всему, смещение приоритетов будет сделано в ущерб интересам других заказчиков TSMC. Одновременно обещано сокращение времени производственного цикла почти вдвое — необходимые для автомобильной отрасли компоненты будут выпускаться по интенсивной программе.

Лоббирование интересов автомобильной отрасли на правительственном уровне в данной ситуации не совсем типично, но это лишь демонстрирует всю глубину проблемы. Власти озабочены тем, что остановка конвейеров и сокращение объёмов выпуска автомобилей из-за нехватки полупроводниковых компонентов сильно ударят как по экономике отдельных регионов, так и по социальной сфере, которая и без того пострадала из-за пандемии коронавируса. Собственное контрактное производство Samsung Electronics в минувшем квартале продемонстрировало рекордную выручку. Как утверждается, высоким спросом пользовались услуги по производству мобильных чипов с поддержкой сетей 5G и компонентов для высокопроизводительных вычислений. Известно, что игровые графические процессоры NVIDIA с архитектурой Ampere выпускаются именно на предприятиях Samsung.
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