Samsung - "автомобильная лихорадка" ударит по сегменту смартфонов

29 января 2021, 10:15

Тема дефицита автомобильных полупроводниковых компонентов активно обсуждается различными источниками, представители Samsung Electronics на квартальном отчётном мероприятии тоже не избежали этой участи.

По их мнению, попытки перераспределить производственные приоритеты в пользу авторынка приведут к нехватке компонентов для смартфонов.По словам представителей Samsung Electronics, на которых ссылается ресурс ArsTechnica, оказываемое на контрактных производителей компонентов давление может вынудить их урезать квоты на выпуск мобильных процессоров. В свою очередь это сократит объёмы продаж памяти для смартфонов, которую Samsung Electronics выпускает самостоятельно. Сейчас корейский производитель тщательно следит за развитием событий в этой сфере.Как стало известно на этой неделе, под нажимом тайваньских властей, к которым обратились правительства США, Германии и Японии, компания TSMC пообещала увеличить объёмы производства автомобильных компонентов. Судя по всему, смещение приоритетов будет сделано в ущерб интересам других заказчиков TSMC. Одновременно обещано сокращение времени производственного цикла почти вдвое — необходимые для автомобильной отрасли компоненты будут выпускаться по интенсивной программе.Лоббирование интересов автомобильной отрасли на правительственном уровне в данной ситуации не совсем типично, но это лишь демонстрирует всю глубину проблемы. Власти озабочены тем, что остановка конвейеров и сокращение объёмов выпуска автомобилей из-за нехватки полупроводниковых компонентов сильно ударят как по экономике отдельных регионов, так и по социальной сфере, которая и без того пострадала из-за пандемии коронавируса. Собственное контрактное производство Samsung Electronics в минувшем квартале продемонстрировало рекордную выручку. Как утверждается, высоким спросом пользовались услуги по производству мобильных чипов с поддержкой сетей 5G и компонентов для высокопроизводительных вычислений. Известно, что игровые графические процессоры NVIDIA с архитектурой Ampere выпускаются именно на предприятиях Samsung.