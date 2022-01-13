Samsung вскоре объявит о поглощении Infineon или NXP

13 января 2022, 11:15

Последние слухи указывают, что в ближайшее время Samsung Electronics объявит о крупномасштабной сделке по поглощению немецкого производителя микросхем Infineon Technologies или голландской полупроводниковой компании NXP Semiconductor.

Хан Чжон Хи (Han Jong-hee), вице-председатель бизнес-подразделения Samsung Electronics, сказал, что компания вскоре сможет сообщить хорошие новости, когда на CES 2022 его спросили о грядущих сделках по слияниям и поглощениям. Люди, знакомые с положением дел на рынке, говорят, что Samsung может приобрести компанию по производству автомобильных микросхем. Среди самых вероятных кандидатов — Infineon и NXP, которые производят микроконтроллеры и интегральные схемы управления питанием для автомобилей.



Стоит отметить, что Samsung уже представлена на рынке полупроводников для автомобильной промышленности. В 2017 году она представила свои первые UFS-накопители для автомобилей. После Samsung начала поставки автомобильного процессора Exynos Auto 8890, а затем и Exynos Auto V9, немецкому автопроизводителю Audi. В конце прошлого года она укрепила сотрудничество с другими автопроизводителями.



В начале прошлого года Samsung Electronics объявила, что в течение ближайших трёх лет намерена заключить целый ряд сделок по слияниям и поглощениям. Одной из причин такого стремления, вероятно, является ощутимая конкуренция в цепочках поставок.



Но поскольку объёмы поставок полупроводников стали недостаточными из-за пандемии коронавируса, государства уделяют первостепенное внимание обеспечению безопасности цепочек поставки микросхем, и вряд ли захотят, чтобы их производители чипов продавались иностранным компаниям. Один из инсайдеров полупроводниковой отрасли заявил, что Европа не допустит, чтобы Infineon или NXP были проданы компаниям из других стран, особенно в то время, когда европейские автопроизводители испытывают нехватку микросхем.

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