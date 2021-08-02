Samsung удалось обойти Intel по величине выручки

2 августа 2021, 11:45

Квартальные отчёты обеих компаний показали, что Samsung Electronics удалось в очередной раз обойти Intel по величине выручки.

Южнокорейский гигант выручил $19,7 млрд в пересчёте по текущему курсу, американский конкурент отстал буквально на $100 млн. Всё говорит о том, что разрыв в ближайшие месяцы будет только увеличиваться, особенно в свете сделки Intel по продаже своего бизнеса по выпуску памяти.

Как напоминает The Wall Street Journal, на протяжении последних трёх десятилетий Intel почти постоянно доминировала в рейтинге крупнейших компаний полупроводниковой отрасли по величине выручки. Samsung удавалось занять место лидера в 2017 и 2018 годах, чему способствовал рост цен на микросхемы памяти. Данный вид продукции в значительной степени определяет выручку Samsung, и сейчас конъюнктура рынка тоже благоприятна для корейского производителя, поскольку цены растут. По прогнозам Gartner, в этом году цены на память вырастут на 33 %, тогда как выручка от реализации центральных процессоров увеличится только на 4 %. Это ставит Intel в заведомо невыгодное положение относительно Samsung с точки зрения динамики выручки.



Когда цены на память падают, а происходит это с завидным постоянством, Samsung существенно теряет в выручке. Уже много лет компания пытается снизить степень зависимости от рынка памяти, для чего развивает бизнес по контрактному производству полупроводниковых компонентов. На прошлой неделе представители компании выразили надежду, что профильное подразделение Samsung увеличит выручку по итогам года на 20 %. По прогнозам IDC, в этом году оборот мирового рынка полупроводниковых компонентов вырастет на 12,5 % до $522 млрд, поэтому выгоду получат все участники рынка, но для Samsung Electronics она может быть выражена сильнее. Intel одновременно приходится бороться с окрепшей AMD, поэтому титул крупнейшей компании сегмента она если и вернёт, то не скоро.

(С) 3dnews.ru