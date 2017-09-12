Samsung усиливает собственное литейное производство

12 сентября 2017, 14:45

Samsung Electronics, мировой лидер в создании продвинутых полупроводниковых технологий, сообщила о расширении производства.

Компания добавила в портфолио 11-нанометровый FinFET техпроцесс (11LPP, Low Power Plus) и таким образом предлагает заказчикам ещё более широкий выбор опций для устройств следующего поколения.



Техпроцесс 11LPP стал результатом масштабирования предыдущей технологии — 14LPP. Новое поколение демонстрирует 15% рост производительности и 10% уменьшение площади чипа при одинаковом уровне энергопотребления.



10-нанометровый FinFET техпроцесс применяется в создании мобильных процессоров для флагманских смартфонов. Samsung Electronics планирует усилить преимущество на рынке смартфонов среднего и топового ценовых сегментов за счет популяризации 11-нанометрового техпроцесса.



Новая технология будет готова к производству в первой половине 2018 года.



Samsung также подтвердила разработку 7-нанометрового 7LPP техпроцесса с поддержкой технологии литографии EUV (extreme ultra violet). Компания запланировала старт производства на вторую половину 2018 года.



С 2014 года Samsung обработала около 200 тысяч пластин по технологии EUV. Полученный опыт помог получить значимые результаты. Компания достигла 80%-го увеличения производства 256-мегабитной (Мб) SRAM-памяти (статической оперативной памяти).



«Расширение портфолио 11-нанометровым техпроцессом даст возможность Samsung предложить новые возможности для различных приложений, — говорит Райан Ли (Ryan Lee), вице-президент и руководитель Foundry Marketing в Samsung Electronics. — Благодаря этому Samsung закончит переход с 14 до 11, 10, 8 и 7 нанометров в течение следующих трёх лет».



Samsung озвучит детальный план расширения производства полупроводников 15 сентября 2017 года во время мероприятия Samsung Foundry Forum Japan в Токио. Компания также коснётся новых разновидностей 11- и 14-нанометрового LLP техпроцесса. В этом году Samsung Foundry Forum прошёл в США и Южной Корее. Задача мероприятия — поделиться подробностями передовых технологий Samsung с партнёрами и пользователями по всему миру.



