Samsung начала производство однокристальных систем по 10-нм техпроцессу FinFET

1 декабря 2017, 9:45

Южнокорейская Samsung анонсировала начало производства однокристальных систем по новому 10-нм техпроцессу FinFET второго поколения.

Напомним, что первое поколение 10-нм техпроцесса FinFET производитель применяет во флагманских смартфонах Exynos 8895 и Qualcomm Snapdragon 835.Согласно официальным данным, техпроцесс 10LPP (Low Power Plus) с улучшенной структурой 3D FinFET способен позволить на 10% повысить производительность и на 15% снизить энергопотребление устройств в сравнении с первым поколением 10LPE (Low-Power Early).Скорее всего, на новых чипах изначально появятся Galaxy S9 и Galaxy S9+. Однако последнее исключительно лишь предположение.