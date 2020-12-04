Samsung рассчитывает на значительный рост спроса на оперативную память в 2021 г

4 декабря 2020, 13:15

Представители Samsung Electronics на недавнем мероприятии для инвесторов выразили надежду, что спрос на оперативную память в следующем году вырастет на 15‒20 %, на твердотельную память — на 30‒35 %.

Это заявление уже вызвало рост курса акций компании на 2,51 %, следом на 8,46 % подорожали акции конкурирующей SK Hynix.



По словам главы профильного подразделения Samsung Electronics Хана Дзинь Мана (Han Jin-man), порождённая пандемией цифровая трансформация многих отраслей продолжит стимулировать спрос на микросхемы памяти. В планы Samsung входит внедрение двухстековой компоновки микросхем памяти типа V-NAND, которая позволит объединить в одном элементе до 256 слоёв. На конвейер подобная память встанет в следующем году, Samsung в этом смысле старается не отставать от Micron Technology, которая в прошлом месяце начала поставки первой в мире 176-слойной памяти типа NAND.



Оптимизм Samsung разделяют и представители аналитического агентства WSTS, которые прогнозируют рост выручки всего полупроводникового сегмента по итогам текущего года на 5,1 % до $433,1 млрд. В следующем году рынок вырастет ещё на 8,4 % до $469,4 млрд. В уходящем году, по данным экспертов, самыми активными направлениями роста были память (12,2 %) и разного рода датчики (7,4 %). В текущем году 27,5 % всей выручки полупроводникового сектора принесла именно память ($119,4 млрд). В следующем году выручка в сегменте памяти должна вырасти ещё на 13,3 %, как считают авторы прогноза.

(С) 3dnews