Samsung объявила о возвращении к нормальной работе завода в Сиане

26 января 2022, 11:15

Компания Samsung Electronics заявила о том, что производственная площадка по выпуску полупроводников в китайском Сиане вернулась к нормальной работе.

В прошлом месяце вспышка COVID-19 в городе вынудила Samsung «оптимизировать» производство флеш-памяти типа NAND, используемой в твердотельных накопителях.



В конце декабря компания Samsung объявила, что строгие меры в поражённом COVID-19 регионе могут негативно сказаться на состоянии производства в Сиане. Локдаун в городе оказал дополнительное давление на цепочки поставщиков, и без того страдающие от дефицита полупроводников всех типов.



Samsung заявляла о том, что «оптимизирует» операции на производстве в Сиане — её NAND-модули применяются в накопителях дата-центров, смартфонах и других гаджетах. Хотя на сианьском заводе производится до 40 % всей твердотельной памяти Samsung, южнокорейские аналитики утверждали, что значительная часть выпускаемой здесь памяти использовалась в самом Китае, а за рубеж поставлялись лишь ограниченные объёмы продукции.



Тем не менее производственная площадка в Сиане является одним из крупнейших проектов Samsung за пределами Южной Кореи. В своё время новости о возможном локдауне на китайском заводе Samsung привели к росту акций одного из главных конкурентов на рынке NAND-памяти — компании Western Digital.

(С) 3dnews.