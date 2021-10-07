Samsung намерена удвоить объёмы производства микросхем к 2026 году

В данный момент многие отрасли страдают от глобального дефицита полупроводников. Стоимость чипов растёт, растут и сроки поставок.
Тем не менее, вся производимая полупроводниковая продукция продаётся, и поэтому все крупные чипмейкеры инвестируют всё больше средств в наращивание объёмов производства и внедрение передовых технологий, и Samsung не является исключением. Компания заявляет, что намерена удвоить объёмы производства чипов к 2026 году.
Samsung, входящая в тройку ведущих мировых чипмейкеров, ранее в этом году объявила, что планирует потратить $17 миллиардов на создание новых производственных мощностей в США к концу 2023 года. В данный момент у компании есть лишь одно предприятие в Соединённых Штатах — завод в Остине, производящий 65- и 14-нм продукцию. Место расположения нового предприятия пока не раскрывается, как не сообщается и то, какая продукция будет там производиться. Помимо этого, у Samsung есть четыре полупроводниковых завода в Южной Корее, а также центры тестирования и упаковки чипов.
В рамках мероприятия Samsung Foundry Forum 2021 на этой неделе компания заявила о намерении нарастить производство чипов почти в два раза с 2021 по 2026 год. Используя 2017 год в качестве отправной точки, Samsung заявила, что за счёт запуска фабрик S3 и S4, а также первой фазы S5, на текущий момент ей удалось увеличить масштабы производства микросхем в 1,8 раза. Ожидается, что к 2026 году, когда будет запущена вторая фаза завода S5, объёмы производства чипов примерно в 3,2 раза превысят показатель 2017 года.
(С) 3dnews