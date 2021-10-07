Samsung намерена удвоить объёмы производства микросхем к 2026 году

7 октября 2021, 9:15

В данный момент многие отрасли страдают от глобального дефицита полупроводников. Стоимость чипов растёт, растут и сроки поставок.

Тем не менее, вся производимая полупроводниковая продукция продаётся, и поэтому все крупные чипмейкеры инвестируют всё больше средств в наращивание объёмов производства и внедрение передовых технологий, и Samsung не является исключением. Компания заявляет, что намерена удвоить объёмы производства чипов к 2026 году.