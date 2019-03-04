Новые экшн-камеры DIGMA DiCam 53C и DiCam 510

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, запустил в продажу новые экшн-камеры серии DiCam – 53C и 510. Среди особенностей камер – поддержка записи в 4K-разрешении и Wi-Fi.
Экшн-камеры DIGMA DiCam 53C и DiCam 510 работают на базе двухъядерного процессора MSC8328 с ядрами ARM Cortex-A7 от компании MStar Semiconductor, входящий в холдинг MediaTek. Процессор специально создан для работы с экшн-камерами и записи видео.
Используемая в устройстве матрица Sony Exmor R IMX179 обладает разрешением в 20 мегапикселей. Сенсор позволяет делать снимки с высокой чёткостью и низким уровнем шума даже при слабом освещении.
Оптика имеет широкий угол обзора в 130°. Присутствует поддержка записи формата 4K Ultra HD (3840x2160 пикселей). Камеры могут делать фотоснимки с разрешением 20 мегапикселей.
Встроенный модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n позволяет управлять камерой со смартфона, благодаря фирменному приложению для Android и iOS.
Интегрированный порт MicroHDMI даёт возможность подключить камеру к экрану телевизора для просмотра видеороликов с отдыха.
Поддерживаются карты памяти формата MicroSD. Камера обладает поддержкой русского и английского языков.
Устройство имеет следующую комплектацию: экшн-камера, водонепроницаемый бокс, крепление на руль велосипеда, крепление для шлема, два адаптера-кронштейна, привязка-бандаж, рамка, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон.
Технические характеристики DIGMA DiCam 210 и DIGMA DiCam 410
Диагональ экрана: LCD | TFT | 2" | 320x240 Пикс
Процессор: MStar MSC8328
Сенсор: Sony Exmor R IMX179, 20 Мпикс
Объектив: Широкоугольный / обзор до 130°
Видео формат: MOV
Формат сжатия видео: H.264
Поддерживаемое разрешение видео: 4k (3840х2160) 30 кадров/сек, 2,7k (2688х1520) 30 кадров/сек, 1080p (1920х1080) 60/30 кадров/сек
Формат фото: JPG
Поддерживаемое разрешение фото: 20M (5120x3840), 16M (4608x3456), 12M (4000x3000), 8M (3264x2448), 5M (2592х1944), 2M(1600х1200)
Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Карта памяти: MicroSD-карта
Разъём microHDMI: Да
Датчик движения: Да
Батарея: Li-Ion, 700 mAh
Микрофон: Встроенный
Языки: Русский и Английский
Размер устройства: 59х40х30 мм
Вес устройства: 55 г. (экшн-камера) / 360 г (полный комплект)
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