Экшн-камера DIGMA DiCam 890: в помощь любителям экстремальных развлечений

16 декабря 2021, 10:45

DIGMA DiCam - брать от жизни максимум и отдаваться ей на грани возможностей, ломать ожидания и двигаться вперед. Если это твой выбор, то устройство может стать незаменимым компаньоном в твоих приключениях.

Не важно, чем именно ты увлекаешься. Тебя может вдохновлять скорость, набираемая во время спуска по велотрассе, мрачная тишина подводных пещер, порывы ледяного ветра вдоль горных хребтов или приятная беседа с другом во время совместной прогулки на роликах. С DIGMA DiCam 890 тебе под силу остановить все прекрасные мгновения.Устройство оснащено оптической системой Sony IMX386 с шестью элементами объектива и углом обзора в 170 градусов, не упускающей ни одной детали. Цифровая стабилизация изображения и 7 режимов видеосъемки формата MOV позволяют снимать свою собственную историю без искажений до 60 кадров в секунду и до 4к разрешения. Кроме этого, девайс предусматривает возможность циклической записи в 1, 3 и 5 минут. Фотосъемку разрешением в 16Мп дополняют функции серийной фотографии и автоматизированных интервалов.Создатели устройства из компании DIGMA позаботились о качестве съемки даже в самых экстремальных условиях. Автофокус, экспозиция и цветовой баланс сохраняют яркость и контраст на суше, в небе, под водой и на высокой скорости.Из особенностей хотелось бы отметить поддержку работы как с IOS, так и с Android, и наличие переднего цветного экрана для селфи.Нужды в слишком частой подзарядке не будет, Li-Pol аккумулятор на 900 mAh решает эту проблему.DiCam 890 поддерживает интеграцию MicroSD-карт для расширения памяти вплоть до 128Гб, предпочтительно, 10 класса, обеспечивая пользователя возможностью записи на протяжении долгого времени.Корпус камеры водонепроницаемый и выполнен из ударопрочного пластика. Вес устройства составляет всего 81,6 грамм и не вызывает лишних неудобств, а размеры не станут причиной возникновения опасной ситуации.Набор любителя экстрима и начинающего блогера уже готов. Итак, водонепроницаемый кейс для съемок на относительной глубине, крепление на руль, основное крепление, фиксатор для плоских поверхностей, 2 адаптера-кронштейна, рамка и бандаж для головы. Все дополнения к основному устройству делают его использование возможным и комфортным в любых условиях активного отдыха.Экшн-камера DIGMA DiCam 890 – это универсальное бюджетное решение для тех, кто увлечен экстремальными видами спорта, путешествиями, блогингом или просто хочет оставлять лучшие моменты в лучшем виде себе на память.