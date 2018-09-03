Новые экшн-камеры DIGMA DiCam 210 и DiCam 410

3 сентября 2018, 10:45

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, выпустил новые экшн-камеры: DiCam 210 и DiCam 410. Устройства отличаются функцией записи в Ultra HD-разрешении.DIGMA DiCam 210 и DIGMA DiCam 410 оснащены производительным процессором AllWinner V3 на базе ядра ARM Cortex-A7. Процессор работает с тактовой частотойв 1.2 ГГц и разработан специально для экшн-камер и систем для записи видео.Используемый в экшн-камерах процессор изображения (ISP) HawkView обеспечивает эффективную коррекцию изображения при записи. Сюда входят такие функции как: пиксельная коррекция, исправления затенения объекта, программируемая цветокоррекция, улучшение контрастности и насыщенности, а также фильтр шумоподавления.В устройствах используется матрица Sony Exmor R IMX179 с разрешением в 16 мегапикселей. Этот сенсор позволяет делать снимки высокой четкости и контрастности с максимально низким уровнем шума при низком освещении.Оптика имеет широкие углы обзора в 160° и апертуру 2.5мм. Присутствует поддержка записи формата 4K Ultra HD (3840x2160 пикселей). Камеры могут делать фотоснимки с разрешением 16 мегапикселей. Для запечатления красочных моментов присутствует функция TimeLapse с возможностью записи видео до 120 кадров в секунду.Адаптеры из комплекта позволят использовать экшн-камеры в любом месте: во время пеших прогулок или езды на велосипеде или даже бейсджампинга. А водонепроницаемый чехол понравится любителям дайвинга.Управляйте вашими устройствами даже со смартфона, с помощью встроенного Wi-Fi и фирменного приложения для Android и iOS.Отсмотреть съёмки можно, просто подключив камеру по microHDMI разъёму. Поддерживаются microSD-карты объемом до 64 ГБ. DIGMA DiCam 210 и DiCam 410 обладают интерфейсом на русском и английском языках.Устройство имеет следующую комплектацию: экшн-камера, водонепроницаемый бокс, крепление на руль велосипеда, крепление для шлема, два адаптера-кронштейна, привязка-бандаж, дополнительный скотч 3M, батарея, рамка, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон.Технические характеристики DIGMA DiCam 210 и DIGMA DiCam 410Диагональ экрана: LCD | TFT | 2" | 220x176 ПиксПроцессор: AllWinner V3Сенсор: Sony Exmor R IMX179, 16 МпиксОбъектив: Широкоугольный / обзор до 160°Фокусное расстояние: 2.5 ммВидео формат: MP4Поддерживаемое разрешение видео: 4k (3840х2160) 30 кадров/сек, 2,7k (2688х1520) 30 кадров/сек, 1080p (1920х1080) 60/30 кадров/секФормат фото: JPGПоддерживаемое разрешение фото: 16M (4608x3456), 12M (4000x3000), 8M (3264x2448), 5M (2592х1944), 2M(1600х1200)Карта памяти: MicroSD-карта (поддержка до 64 ГБ)Режим таймлапс: ДаРазъём microHDMI: ДаДатчик движения: ДаБатарея: Li-Ion, 750 mAhМикрофон: ВстроенныйЯзыки: Русский и АнглийскийРазмер устройства: 61х30х41 ммВес устройства: 58 г. (экшн-камера) / 360 г (полный комплект)