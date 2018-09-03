Новые экшн-камеры DIGMA DiCam 210 и DiCam 410

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, выпустил новые экшн-камеры: DiCam 210 и DiCam 410. Устройства отличаются функцией записи в Ultra HD-разрешении.
DIGMA DiCam 210 и DIGMA DiCam 410 оснащены производительным процессором AllWinner V3 на базе ядра ARM Cortex-A7. Процессор работает с тактовой частотой в 1.2 ГГц и разработан специально для экшн-камер и систем для записи видео.
Используемый в экшн-камерах процессор изображения (ISP) HawkView обеспечивает эффективную коррекцию изображения при записи. Сюда входят такие функции как: пиксельная коррекция, исправления затенения объекта, программируемая цветокоррекция, улучшение контрастности и насыщенности, а также фильтр шумоподавления.
В устройствах используется матрица Sony Exmor R IMX179 с разрешением в 16 мегапикселей. Этот сенсор позволяет делать снимки высокой четкости и контрастности с максимально низким уровнем шума при низком освещении.
Оптика имеет широкие углы обзора в 160° и апертуру 2.5мм. Присутствует поддержка записи формата 4K Ultra HD (3840x2160 пикселей). Камеры могут делать фотоснимки с разрешением 16 мегапикселей. Для запечатления красочных моментов присутствует функция TimeLapse с возможностью записи видео до 120 кадров в секунду.
Адаптеры из комплекта позволят использовать экшн-камеры в любом месте: во время пеших прогулок или езды на велосипеде или даже бейсджампинга. А водонепроницаемый чехол понравится любителям дайвинга.
Управляйте вашими устройствами даже со смартфона, с помощью встроенного Wi-Fi и фирменного приложения для Android и iOS.
Отсмотреть съёмки можно, просто подключив камеру по microHDMI разъёму. Поддерживаются microSD-карты объемом до 64 ГБ. DIGMA DiCam 210 и DiCam 410 обладают интерфейсом на русском и английском языках.
Устройство имеет следующую комплектацию: экшн-камера, водонепроницаемый бокс, крепление на руль велосипеда, крепление для шлема, два адаптера-кронштейна, привязка-бандаж, дополнительный скотч 3M, батарея, рамка, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон.
Технические характеристики DIGMA DiCam 210 и DIGMA DiCam 410
Диагональ экрана: LCD | TFT | 2" | 220x176 Пикс
Процессор: AllWinner V3
Сенсор: Sony Exmor R IMX179, 16 Мпикс
Объектив: Широкоугольный / обзор до 160°
Фокусное расстояние: 2.5 мм
Видео формат: MP4
Поддерживаемое разрешение видео: 4k (3840х2160) 30 кадров/сек, 2,7k (2688х1520) 30 кадров/сек, 1080p (1920х1080) 60/30 кадров/сек
Формат фото: JPG
Поддерживаемое разрешение фото: 16M (4608x3456), 12M (4000x3000), 8M (3264x2448), 5M (2592х1944), 2M(1600х1200)
Карта памяти: MicroSD-карта (поддержка до 64 ГБ)
Режим таймлапс: Да
Разъём microHDMI: Да
Датчик движения: Да
Батарея: Li-Ion, 750 mAh
Микрофон: Встроенный
Языки: Русский и Английский
Размер устройства: 61х30х41 мм
Вес устройства: 58 г. (экшн-камера) / 360 г (полный комплект)
Последние новости
- Гаджеты | Вчера, 16:45
Новый недорогой ноутбук DIGMA CITI E602
- Гаджеты | Вчера, 16:15
Представлен смартфон DIGMA LINX ATOM 3G
- Железо | Вчера, 15:45
LG представит новые мониторы UltraGear на IFA2018
- Связь | Вчера, 14:45
Vodafone усилил защиту SIM-карт клиентов от посягательств мошенников
- Железо | Вчера, 14:15
Lenovo представляет новый Lenovo YOGA C630 WOS на базе Snapdragon 850
- Бизнес | Вчера, 13:45
ASBIS становится официальным дистрибьютором TYAN
- Гаджеты | Вчера, 13:15
Внутриканальные наушники SVEN E-225B
- Железо | Вчера, 12:45
Lenovo представляет ноутбук ThinkPad X1 Extreme
- Гаджеты | Вчера, 12:15
BT115i и BT232i - новые беспроводные наушники от Koss
Последние материалы
- Обзоры | Вчера, 17:23
Doogee X53: смартфон для школьника!
- Аналитика | Вчера, 7:34
Дайджест №247: рекордные продажи Huawei P smart+ в Украине и новости с выставки IFA2018
- Обзоры | 31 августа, 6:58
Apacer microSDHC 16GB UHS-I U1 V10 (AP16GMCSH10U6-R): microSD с изюминками!
- Обзоры | 26 августа, 11:05
Panasonic BQ-CC63 – ваша первая семейная "зарядка"!
- Обзоры | 25 августа, 14:34
ADATA HV300 (1ТБ): твой персональный карманный "винчестер"!
- Аналитика | 24 августа, 14:55
Мобильные новости №78: 4G от Vodafone в Мариуполе и от Киевстара в Харькове
- Фотогалереи | 24 августа, 13:53
Планшет MediaPad M5 lite в деталях
- Фотогалереи | 24 августа, 13:48
Планшеты MediaPad M5 lite и MediaPad T5 - украинская презентация
- Обзоры | 24 августа, 12:55
GOODRAM SSD IRDM PRO: 6,85-миллиметровый SSD с памятью MLC за недорого!
Популярные новости
- Железо | Вчера, 15:45
LG представит новые мониторы UltraGear на IFA2018 5.00
- Железо | 31 августа, 10:45
ViewSonic начинает поставки новых интерактивных дисплеев ViewBoard UHD 4K IFP60 5.00
- Бизнес | 30 августа, 21:35
Huawei готовится представить новый процессор с искусственным интеллектом 4.00
- Гаджеты | Вчера, 16:45
Новый недорогой ноутбук DIGMA CITI E602 5.00
- Гаджеты | 31 августа, 15:15
Официально представлен смартфон Honor Play 5.00
- Гаджеты | 31 августа, 14:45
Состоялся официальный анонс смартфона ZTE Axon 9 Pro 5.00
- Гаджеты | 31 августа, 13:15
Готовится анонс смартфонов Xiaomi Redmi Note 6 и Note 6 Pro 5.00
- Гаджеты | Вчера, 16:15
Представлен смартфон DIGMA LINX ATOM 3G 0.00
- Связь | Вчера, 14:45
Vodafone усилил защиту SIM-карт клиентов от посягательств мошенников 0.00