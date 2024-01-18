В Пентагоне утверждают, что мир на грани мировой войны

Мы находимся на грани Третьей мировой войны на фоне нарастающего конфликта на Ближнем Востоке, спровоцированного в основном Ираном, — источник в Пентагоне в интервью Daily Express.
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