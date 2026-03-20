The WPost: Пентагон запросил более $200 млрд на продолжение операции в Иране

20 марта 2026, 15:15

Пентагон попросил Белый дом одобрить запрос более чем на $200 млрд к Конгрессу на финансирование операции в Иране.



Об этом сообщает The Washington Post, со ссылкой на источники. Отмечается, что часть этих средств хотят направить на «срочное наращивание производства важнейших вооружений, запасы которых истощились после того, как силы США и Израиля поразили тысячи целей за последние 3 недели».

Согласно изданию, «пока неясно, выделение какой именно суммы Белый дом в итоге попросит законодателей одобрить». Некоторые сотрудники администрации Вашингтона считают, что получить $200 млрд на эти нужды нереалистично. Подчеркивается, что попытка Пентагона добиться выделения этих средств вызовет крупную политическую битву в Конгрессе.Глава МИД Ирана Арагчи, комментируя эту информацию, назвал запрашиваемые $200 млрд «лишь верхушкой айсберга». Он иронично отозвался об оказываемой США Израилю помощи: «американцы могут поблагодарить Нетаниягу и его приспешников в Конгрессе за триллионный "налог на приоритет Израиля", который вот-вот ударит по экономике США».