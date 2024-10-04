4 октября 2024, 14:15

США потратят $1,2 млрд на пополнение арсеналов после атак Ирана

Примерно $1,2 млрд потребуется Пентагону, чтобы обслуживать военные корабли, развернутые для операций в Красном море, и пополнить запасы ракет, которые использовались для отражения атак Ирана и хуситов 1 октября.



Об этом пишет Bloomberg.



Кроме того, Пентагон запрашивает $276 млн на приобретение дополнительных баллистических ракет SM-6 и $57,3 млн для покупки крылатых ракет Tomahawk. Этот запрос связан с «расходами Минобороны в зоне ответственности Центрального командования ВС США в связи с ситуацией в Израиле или враждебными действиями в регионе, имеющими прямое отношение к ситуации в Израиле».

