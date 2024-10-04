Примерно $1,2 млрд потребуется Пентагону, чтобы обслуживать военные корабли, развернутые для операций в Красном море, и пополнить запасы ракет, которые использовались для отражения атак Ирана и хуситов 1 октября.
Об этом пишет Bloomberg.
Кроме того, Пентагон запрашивает $276 млн на приобретение дополнительных баллистических ракет SM-6 и $57,3 млн для покупки крылатых ракет Tomahawk. Этот запрос связан с «расходами Минобороны в зоне ответственности Центрального командования ВС США в связи с ситуацией в Израиле или враждебными действиями в регионе, имеющими прямое отношение к ситуации в Израиле».
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 15:03
Япония хочет создать азиатский аналог НАТО
- Технологии | Сегодня, 14:15
США потратят $1,2 млрд на пополнение арсеналов после атак Ирана
- Интернет | Сегодня, 13:45
Нова пошта скасувала оплату за повернення та комісію від оголошеної вартості
- Технологии | Сегодня, 13:15
Иран может создать 10 ядерных боеголовок уже к апрелю 2025 года — The Times
- Технологии | Сегодня, 12:45
BAE System планирует ремонтировать и производить в Украине гаубицы M777
- Интернет | Сегодня, 12:15
Соцсеть X Маска стоит почти на 80% меньше, чем когда он ее купил
- Технологии | Сегодня, 11:45
Компания из США планирует производить дроны Switchblade 600 в Украине
- Безопасность | Сегодня, 11:15
Ураган "Хелен" стал третьим по смертоносности в США
- Технологии | Сегодня, 10:45
Глава ФСБ испугался подрыва пейджеров "Хезболлы"
Последние материалы
- Обзоры | Вчера, 21:44
ColorWay USB-C 6-в-1 Type C PD 100W/USB3.0х3/HDMI 4К/RJ45 (CW-HUB02) – більше, ніж просто хаб
- Обзоры | 28 сентября, 10:18
be quiet! Silent Wings PRO 4 (140 мм) – "король" серед вентиляторів
- Фотогалереи | 24 сентября, 20:27
Навчання серії "Сі Бриз" успішно проведено в Болгарії
- Фотогалереи | 23 сентября, 22:48
Зеленский посетил завод, на котором производят 155-мм артиллерийские снаряды ВСУ
- Аналитика | 19 сентября, 10:04
Як знайти в інтернеті відгуки на техніку, яким можна довіряти
- Обзоры | 12 сентября, 20:53
be quiet! MC1 PRO – потужний радіатор з тепловими трубками для SSD M.2
- Фотогалереи | 3 сентября, 23:37
Наиболее качественные изображения Луны
- Обзоры | 2 сентября, 10:17
ColorWay CW-CHE64PDW - 2,5 кВт мережевий фільтр з USB-портами до 36Вт
- Фотогалереи | 1 сентября, 9:07
Костел Святого Миколая у Києві продовжує руйнуватися
Популярные новости
- Бизнес | Вчера, 13:35
Эстетика упаковки для цветов: как создать привлекательный дизайн 5.00
- Гаджеты | Вчера, 12:10
Сравнение новой и б/у техники: что выгоднее? 1.00
- Технологии | Сегодня, 15:03
Япония хочет создать азиатский аналог НАТО 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:15
США потратят $1,2 млрд на пополнение арсеналов после атак Ирана 0.00
- Интернет | Сегодня, 13:45
Нова пошта скасувала оплату за повернення та комісію від оголошеної вартості 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
Иран может создать 10 ядерных боеголовок уже к апрелю 2025 года — The Times 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
BAE System планирует ремонтировать и производить в Украине гаубицы M777 0.00
- Интернет | Сегодня, 12:15
Соцсеть X Маска стоит почти на 80% меньше, чем когда он ее купил 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
Компания из США планирует производить дроны Switchblade 600 в Украине 0.00