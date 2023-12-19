Пентагон предупредил Конгресс, что денег для Украины осталось до 30 декабря

19 декабря 2023, 8:45

Финансовый контролер Пентагона Майкл МакКорд в письме к руководителям профильных комитетов Конгресса США заявил, что у ведомства осталось средств на финансирование военной помощи Украине до 30 декабря.

С текстом этого письма ознакомилось агентство Bloomberg News.МакКорд подчеркнул, что министерство обороны США тратит последние $1,07 млрд на закупку нового оружия и техники, которые заменят изъятые из запасов и отправленные в Украину.«После того, как эти средства будут использованы, министерство исчерпает финансирование, доступное для предоставления помощи по безопасности Украине», – заявил представитель Пентагона.В Bloomberg полагают, что письмо усилит давление на Конгресс, чтобы он вышел из тупика в отношении более чем $60 млрд, которые Джо Байден запросил для помощи Украине в противостоянии российской агрессии.