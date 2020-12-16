Spelunky и Spelunky 2 выйдут на Nintendo Switch летом 2021 года

16 декабря 2020, 14:15

Студии Mossmouth и BlitWorks в рамках вчерашнего выпуска информационной передачи Indie World Showcase объявили о расширении платформенной географии обеих частей Spelunky.



Как стало известно, Spelunky и Spelunky 2 доберутся до Nintendo Switch летом 2021 года. Более точных сроков выхода разработчики назвать не смогли, однако страницы обоих экшен-платформеров уже появились в Nintendo eShop.