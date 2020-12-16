Spelunky и Spelunky 2 выйдут на Nintendo Switch летом 2021 года

Студии Mossmouth и BlitWorks в рамках вчерашнего выпуска информационной передачи Indie World Showcase объявили о расширении платформенной географии обеих частей Spelunky.
Как стало известно, Spelunky и Spelunky 2 доберутся до Nintendo Switch летом 2021 года. Более точных сроков выхода разработчики назвать не смогли, однако страницы обоих экшен-платформеров уже появились в Nintendo eShop.
«Вы давно просили нас перенести Spelunky на Nintendo Switch, так что мы рады анонсировать, что ОБЕ игры выходят на Switch следующим летом!» — прокомментировала Mossmouth у себя в микроблоге.
Согласно опубликованному в рамках Indie World Showcase трейлеру, Spelunky и Spelunky 2 получат поддержку мультиплеера. Первая часть — только локального, вторая — и локального, и онлайнового.
Напомним, игры серии Spelunky предлагают взять на себя роль искателя приключений и отправиться в случайно сгенерированные шахты, пещеры и подземелья за сокровищами. Уровни в обеих частях меняются с каждым прохождением.
Оригинальная Spelunky была выпущена в декабре 2008 года и распространялась бесплатно. В 2012-м улучшенное издание (уже платное) стало доступно на Xbox 360, а впоследствии добралось до PC, PS3, PS Vita и PS4.
Spelunky 2 вышла в сентябре 2020 года на PC (Steam) и PlayStation 4. Обещанный кроссплатформенный мультиплеер появится в игре позже запланированного — не раньше 2021-го.
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