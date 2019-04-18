В Киеве пройдет финал киберспортивного турнира Forge of Masters. WePlay! League

С 3 по 5 мая 2019 года в концерт-холле киевского ВДНГ состоится финал турнира Forge of Masters. WePlay! League с общим призовым фондом в $50 000
Что
LAN-финал Forge of Masters. WePlay! League — это шоу в формате e-sportainment, во время которого более 700 любителей киберспорта будут максимально вовлечены в спортивно-развлекательную атмосферу и смогут принять участие в тематических активностях от организаторов и партнеров.
На турнир были приглашены восемь команд из СНГ: в рамках отборочного тура они разыграли четыре слота на LAN-финал. Финалисты HellRaisers, AVANGAR, Vega Squadron и DreamEaters будут бороться за первое место и за призовой фонд в размере $20 000.
Где и когда
Финал состоится с 3 по 5 мая 2019 года в концерт-холле ВДНГ в Киеве, трансляцию будут вести профессиональные комментаторы WePlay! Esports — Юрий "strike" Терещенко, Александр "Enkanis" Полищук и Алексей "yXo" Малецкий. Планируется, что мероприятие посетят киберспортивные блогеры и инфлюенсеры.
"Ожидания от финала сезона очень высокие: WePlay! Esports всегда делает максимально качественную картинку, креативно и с душой подходит к созданию контента и к оформлению студии. Уверен, LAN-финал Forge of Masters. WePlay! League будет ярким событием как для фанатов CS:GO, так и для всех, кто интересуется киберспортом", — считает Алексей "yXo" Малецкий, талант студии WePlay! Esports и комментатор финала лиги.
Формат и особенности
Зона проведения финала будет стилизована в духе лагеря скаутов. Помимо зон Meet & Greet, где фанаты смогут лично встречаться с игроками своих любимых команд во время автограф-сессий, погружение в атмосферу тренировочного лагеря будет осуществляться за счет традиционных спортивных активностей в стиле школы выживания, например, мастер-класса по стрельбе из лука.
"Игрокам в СНГ нужно больше возможностей, чтобы попробовать свои силы в профессиональном киберспорте. LAN-финал Forge of Masters. WePlay! League поддержит идею воспитания новых игроков CS:GO с помощью воссозданного нами лагеря скаутов. Каждый гость в зрительном зале "проживет" с нами эти три дня суровой подготовки в школе выживания и ощутит некоторые испытания на собственной шкуре. А всех зрителей Twitch ждет яркое шоу и еще больше веселого контента с командами и талантами", — рассказывает генеральный продюсер WePlay! Esports Максим Белоногов.
Гости турнира также смогут принять участие в розыгрышах призов от партнеров, например, компьютерного кресла от DXRacer, понаблюдать за шоу-матчами талантов WePlay! и, конечно же, подкрепиться в зоне фудкорта.
Как попасть
Пройти регистрацию на странице LAN-финала (кнопка "Хочу билет");
Получить на адрес, указанный при регистрации, инструкцию по получению билета;
С 3 по 5 мая посетить концерт-холл киевского ВДНГ, захватив с собой несколько друзей и хорошее настроение.
Больше информации — в Instagram WePlay! Esports и на официальном сайте студии.
Что такое Forge of Masters. WePlay! League
Forge of Masters. WePlay! League — это новая CS:GO лига для команд из СНГ, направленная на развитие профессионализма региональных команд. Организаторы планируют полноценный спортивный год, состоящий из трех сезонов с LAN-финалами в конце каждого из них. Квалификации первого сезона прошли с 8 по 16 апреля 2019 года в онлайн-формате на официальном канале WePlay! Esports и на платформе Twitch.
WePlay! League — не просто серия спортивных матчей, во время которых зрители наблюдают за ходом игр. Это полноценный фестиваль Counter-Strike: Global Offensive, гости которого смогут пережить самый разнообразный спектр эмоций, попробовать новые увлечения, пообщаться с профессиональными спортсменами и увидеть, как закаляются навыки лучших команд региона.
Мероприятие проводится при поддержке партнеров Forge of Masters. WePlay! League — компаний HyperX, DXRacer, Republic Of Gamers и Kyivstar Go TV. Официальным беттинг-партнером Forge of Masters. WePlay! League стала компания Parimatch.
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