Четыре вывода после турнира WePlay AniMajor

21 июля 2021, 15:55

WePlay AniMajor было зрелищем, за которым следило большое количество любителей Dota 2 с сайта https://dota2-bet.com/ru/. С ослепительными дисплеями, полным разнообразием уникального контента, выдающимися сюжетными линиями и захватывающим геймплеем, этот турнир стал одним из трех самых просматриваемых Мейджоров.

Ранее мы исследовали влияние наличия локальных сетей без зрителей на турниры.

От преимущества на домашнем поле с толпами, подпитывающими энергией, до поиска баланса производства, чтобы обеспечить ту же шумиху и острые ощущения, к которым игроки привыкли в живом соревновании, отсутствие зрителей было серьезной потерей.

Однако нам удалось найти способ преодолеть этот разрыв. Создавая сюжетные линии и кросс-кадры для каждого представления команды и впечатляющей шумихи, игроки не могли не чувствовать себя взволнованными своим выходом на сцену.

Ни команды, ни зрители, казалось, не помнили, что на площадке не было живой аудитории.

Вот уже несколько лет организаторы турниров используют дополненную реальность и другие передовые технологии в своих мероприятиях.

Valve представила Dota 2 AR на TI6 на церемонии открытия, а затем снова на драфтах на главной сцене.

С включением AR иногда кажется, что организаторы турниров привыкли полагаться на это как на основную часть своей продукции.

Но не мы играем. Из предыдущего глубокого погружения в организацию с генеральным продюсером WePlay Esports Максимом Билоноговым мы знаем, что их настоящая страсть и опыт – это ценность производства и создание историй.

Конечно, требуется много часов и денег, чтобы создать сценическую постановку такого высокого калибра, но дело было не только в этом.

Поклонники Dota 2 (и игроки) часто ассоциируются с тем, что они увлекаются Аниме. Всякий раз, когда в составе команды возникает раскол, это уподобляется аниме-предательству, в любое время происходит история возвращения... в принципе, то же самое.

Но оказывается, что Аниме и Dota 2 хорошо сочетаются друг с другом.

Dota 2 действительно отражает аниме-истории и тропы возвращающихся команд, предательство, упорство, создание легенд, побежденных главных героев, нелепых антагонистов по масштабированию власти, титанов, героев шонена и сюжетных линий скрытых драгоценных камней.

Постановка WePlay AniMajor была просто потрясающей. Община пела дифирамбы и приветствовала успех мероприятия. Рядом с ОДНИМ из крупнейших киберспортивных турниров Сингапура не было никаких сравнений, и фанаты надеялись, что у TI10 будет шанс стать таким же запоминающимся, даже если он пройдет без живой аудитории.

Но иногда огромный приток восторга питает эго и раздувает голову.

В последующие дни некоторые из постов в социальных сетях WePlay, которые, как оказалось, показывали свои собственные рога, слишком сильно понравились сообществу.

Будучи высокомерным и элитарным, сообщество быстро начало обрушиваться на организатора турнира, оставляя пятно на их в остальном гладком и звездном мероприятии.

Иногда лучше просто насладиться моментом в тишине и сделать небольшой перерыв после такого захватывающего события. Если бы только сообщество Dota 2 могло понять, как избежать этой соблазнительной кнопки твита…