Оуэн ODPixel Дейвис прокомментирует AniMajor 2021 без физического присутствия

30 июня 2021, 12:15

В связи с пандемией коронавирусной инфекции, многие события из сферы человеческой деятельности претерпели существенные изменения. Это коснулось кроме прочего сферы киберспорта и даже возможность делать ставки на исходы киберспортивных событий на сайтах https://dotabetz.com/ru/, претерпела некоторые изменения.



Кроме прочих изменений, необходимо выделить также и то, что множеству непосредственных участников соревнований, а также обслуживающему персоналу не удается вовремя добраться до места проведения мероприятий из-за введенных ограничений. Это постигло, кроме прочего, и известного комментатора, родом из Нидерландов, по имени Оуэн ODPixel Дейвис. Он не сможет комментировать AniMajor 2021, находясь в комментаторской комнате от начала до конца события. Больше - читайте ниже.



Что послужит причиной отсутствия ODPixel на чемпионате?

В связи с тем, что AniMajor 2021 - это один из крупнейших киберспортивных чемпионатов, проводимых в дисциплине DoTA 2 - его проведение в режиме офлайн было бы просто невозможным. Очевидно, что такое крупное мероприятие требует очного присутствия всех игроков и прессы. Но, в то же время, из-за особенностей, сложившихся в связи с пандемией, у многих игроков и других участников турнира могут возникать затруднения с пересечением границы.



Именно эта причина и задержала Оуэна Дейвиса, который не сумел вовремя пройти обследование у своего врача для пересечения границы. А поскольку обеспечение наивысшей ступени эпидемиологической безопасности - это основной приоритет для организаторов мероприятия, то не приходится удивляться, что ODPixel не сможет присутствовать на мероприятии уже со старта. Он отмечает в своем аккаунте в Твиттере, что хоть он и не успевает пройти все нужные обследования, но обязательно приедет на мероприятие немного позже.



Комментатор особенно заостряет внимание на том, что с высокой долей вероятности у него во время обследования не найдут никаких проблем со здоровьем, а самое главное, что он не болен коронавирусом. Он отдельно отметил важность этой процедуры, поскольку она откроет для него возможность для перемещения не только на событие, о котором идет речь в этой статье, но и на многие другие мероприятия.

Несколько слов об AniMajor 2021

Чемпионат будет проводиться в Украине, а если быть более точным - в ее столице, городе Киеве. Даты проведения - со 2-го по 13-е июня. В чемпионате примут участие 8-м сильнейших команд в дисциплине DoTA 2. WePlay, являющиеся непосредственными организаторами AniMajor 2021 предприняли массу карантинных мер, включая регулярное измерение температуры всем участникам, а также сепарацию зон проведения мероприятия от других помещений отеля.



AniMajor 2021 является важным мероприятием для всех фанатов DoTA 2. На этом крупном турнире будет разыграно 500 000 долларов США, а также 2 700 специальных очков DPC.