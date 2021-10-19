Пандемия и внедрение 5G остаются главными драйверами роста ТМТ-сектора

19 октября 2021, 10:15

Аналитическое управление ФГ «ФИНАМ» представило инвестиционную стратегию по ТМТ-сектору.

Эксперты прогнозируют, что отрасль продолжит расти опережающими темпами благодаря притоку инвестиций в технологии на фоне коронавирусных ограничений. Наиболее интересные инвестидеи эксперты видят в бумагах T-Mobile, Alibaba, Mail.ru Group, Qualcomm и «Ростелекома».



Затянувшаяся пандемия опровергла мнение, согласно которому индустрия технологий, медиа и коммуникаций стала настолько зрелой, что может расти лишь пропорционально глобальному ВВП. «Ограничения, вызванные коронавирусом, изменили процессы производства и потребления, что потребовало заметного увеличения вложений в информационные и коммуникационные технологии. По итогам I полугодия ожидается, что затраты на ТМТ-сектор в 2021 году превысят прошлогодние уровни на 8,6%», — отмечается в исследовании ФГ «ФИНАМ».



По прогнозам Gartner, глобальные затраты на ИКТ по итогам года составят более $4,2 млрд. Рост связан в том числе со стремлением корпораций занять свою нишу в новых реалиях перехода на «цифровые рельсы», считают аналитики «ФИНАМа»: «Главной целью компании ставят теперь не автоматизацию и снижение издержек, а создание новых технологий и сервисов, которые позволят им дифференцироваться от конкурентов на зрелых рынках. Более того, пандемия усилила тренд на цифровую трансформацию, поэтому компании будут увеличивать свои траты на ИКТ, что приведет к росту всего сектора»».



В ближайшие пять лет основные ожидания в телекоммуникационном секторе возлагаются на внедрение стандарта 5G. «Новый стандарт ускоряет цифровизацию предприятий, позволяя управлять процессами на основе данных, которые поступают в реальном времени. Кроме того, характеристики 5G открывают путь для развития системы “умного города”», — говорится в исследовании.



Сейчас на этапе коммерческого внедрения 5G находится 62 страны, а общее число телекоммуникационных операторов, развивающих сети нового поколения, составляет 157. По мнению аналитиков, главным бенефициаром тренда является компания T-Mobile, считающаяся лидером по скорости внедрения стандарта связи 5G: «В 2020 году выручка компании в годовом выражении взлетела на 54% до $68,4 млрд, за последние 12 месяцев этот показатель вырос до $79 млрд, а капитализация составила $156 млрд». При этом стоимость акций T-Mobile увеличилась за год только на 9% до $124,6. В «ФИНАМе» рекомендуют покупать бумаги компании с целевой ценой $170, что формирует потенциал роста на уровне 36%.



В России внедрение сетей нового поколения положительно отразится на капитализации «Ростелекома», сделавшего ставку на цифровизацию экономики, говорится в исследовании: «Поставленная цель оператора —700 млрд рублей выручки в 2025 году — может быть достигнута при темпах роста 5% благодаря активному развитию цифровых направлений. При выполнении этого плана ни одна другая российская компания TMT-сектора не сумеет приблизиться к “Ростелекому” по объему продаж». Одновременно компания намерена ежегодно увеличивать дивидендные выплаты не менее чем на 5%. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой 119,6 рубля, апсайд превышает 29%.



Глобальная адаптация технологий 5G также создает значимый драйвер роста для сегмента аппаратного обеспечения, по которому пришелся наиболее сильный удар пандемии коронавируса. В этой связи аналитики рекомендуют присмотреться к бумагам производителя процессоров Qualcomm, крупнейшими покупателями которого являются Apple, Huawei, Samsung и Xiaomi. Как отмечают аналитики, компания максимально выигрывает от роста объемов выпускаемой продукции, работа которой основана на 5G: «Прогноз по темпам роста рынка технологий беспроводной связи колеблется на уровне 15% в период 2021-2026 годов с достижением оценки $130-150 млрд к 2026 году». При этом Qualcomm также продолжит расширение в сегменты автомобильной промышленности и интернета вещей. Бумаги компании рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $189,89, а потенциал роста превышает 54%.