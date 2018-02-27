Новые возможности для мобильных операторов с 5G

27 февраля 2018, 10:15

Ожидается, что доходы игроков рынка телекоммуникаций от цифровизации экономики в 2016-2026 годах будут расти на 13,6% в год, при этом доходы операторов от традиционных услуг будут увеличиваться лишь на 1,5% в год.

Специалисты Ericsson выделили 9 кластеров применения 5G, на долю которых придется почти 90% новых возможностей для бизнеса. Крупнейший из них – автоматизация в режиме реального времени, способная в мировом масштабе принести до 101 млрд долларов к 2026 году. Следом идут улучшенные сервисы видеотрансляции, потенциальный доход от которых к этому времени может составить 96 млрд.

Ранее в этом году Ericsson выпустил еще один отчет - The industry impact of 5G. В нем было отмечено, что тестовые испытания сценариев использования 5G начнутся в 2018 году, после чего активность компаний будет быстро расти, и к 2021 году более 70% из них запустит собственные проекты на основе сетей пятого поколения. К 2020 году сценарии использования будут внедрены в обрабатывающей промышленности, отрасли энергетики и ЖКХ, общественного транспорта и в финансовой сфере.

Главные драйверы развития 5G с точки зрения стратегических перспектив: стремление получить преимущество за счет использования 5G в числе первых (73%), позиционирование себя как инновационной компании (54%), использование возможностей цифровой трансформации (53%) и создание прочной основы для IoT (46%).



