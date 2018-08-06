GeForce – игровая платформа The International 2018

6 августа 2018, 12:15

После прошлогоднего эпичного турнира по DOTA 2 Valve анонсировала Pro Circuit со значительными изменениями.

Лучшие команды DOTA 2 приняли участие в 11 мейджорах и 16 майнорах, чтобы заработать очки и попасть на The International 2018 (TI8).

Вышедшие в финал 18 команд скоро сразятся в Ванкувере – впервые на канадской земле. Непрерывно растущий призовой фонд уже достиг 22 млн долларов. Эксперты полагают, что он сравняется или даже превысит рекорд прошлого года в 24 млн долларов.Как и все поклонники киберспорта, мы с нетерпением ожидаем начала самого крупного в мире события по DOTA 2 и рады сообщить, что решения GeForce вновь выбраны в качестве игровой платформы для The International. Безупречный игровой процесс турнира будут обеспечивать графические процессоры GeForce GTX 1080 Ti в паре с G-SYNC мониторами Acer Predator 240Гц.