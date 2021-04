Zombie Army 4: Dead War получила патч для PS5

7 апреля 2021, 17:40

Rebellion объявила о выпуске обновления кооперативного шутера Zombie Army 4: Dead War для PlayStation 5.

Владельцы консоли текущего поколения Sony уже могут насладиться возросшими производительностью, разрешением и скоростью загрузки. На Xbox Series X и S обновление выйдет 8 апреля.

Теперь в Zombie Army 4: Dead War на PlayStation 5 разрешение увеличилось до динамического 4K (может падать, чтобы удерживать стабильную частоту кадров), а производительность — до 60 кадров/с. Также было сокращено время загрузок.



На Xbox Series X загрузки тоже станут короче, а также появится два режима воспроизведения в настройках:



«Качество» — динамическое разрешение 4K при 60 кадрах/с;

«Производительность» — 1080p при 120 кадрах/с (требуется дисплей с поддержкой 120 Гц и HDMI 2.1).



На Xbox Series S после обновления разрешение в игре будет динамическое 1080p при 60 кадрах/с и с ускоренными загрузками.

Кроме того, в обновление вошли многочисленные исправления в заданиях Death Canal, Deeper than Hell и The Fan, а также был добавлен кроссплей в ПК-версию из Microsoft Store. Теперь пользователи последней могут составить компанию игрокам в Steam и Epic Games Store.Напомним, Zombie Army 4: Dead War сегодня стала доступна в PlayStation Plus, а 8 апреля будет добавлена в каталог Xbox Game Pass.Zombie Army 4: Dead War вышла 4 февраля 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.(C) 3dnews