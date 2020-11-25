Сегодня в Call of Duty: Black Ops Cold War появится карта Nuketown '84

25 ноября 2020, 15:15

Компания Activision Blizzard и студия Treyarch сегодня выпустят обновление Call of Duty: Black Ops Cold War, с которым в игре появится новая карта — Nuketown ’84.

Это очередная вариация одной из самых популярных карт серии. На сей раз она придерживается темы 1980-х годов, хотя визуальной пестротой напоминает шутерную дилогию Borderlands. Действие карты разворачивается в глуши: трейлеры, ветхие дома, старые автобусы и рушащиеся заборы.