Сегодня в Call of Duty: Black Ops Cold War появится карта Nuketown '84

25 ноября 2020, 15:15

Компания Activision Blizzard и студия Treyarch сегодня выпустят обновление Call of Duty: Black Ops Cold War, с которым в игре появится новая карта — Nuketown ’84.

Это очередная вариация одной из самых популярных карт серии. На сей раз она придерживается темы 1980-х годов, хотя визуальной пестротой напоминает шутерную дилогию Borderlands. Действие карты разворачивается в глуши: трейлеры, ветхие дома, старые автобусы и рушащиеся заборы.

Напомним, что Activision Blizzard пробует новый подход к выпуску контента. Вместо наборов платных дополнений в Call of Duty: Black Ops Cold War карты выходят бесплатно. Nuketown ’84 — первая из них. В декабре появится ещё больше нового контента, включая возвращение режима Gunfight («2 на 2»).Обновление выйдет на ПК, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 и PlayStation 5 сегодня в 21:00 МСК. Помимо горячо ожидаемой Nuketown ’84, патч содержит несколько исправлений ошибок и недочётов многопользовательского режима и Zombies. Так, например, на некоторых картах были скорректированы места возрождения игроков, а бронежилет стал должным образом защищать от взрывного урона в режимах Hardcore.Кроме того, до 30 ноября в Call of Duty: Black Ops Cold War будет двойной бонус опыта и опыта оружия.Call of Duty: Black Ops Cold War поступила в продажу 13 ноября 2020 года.(C) 3Dnews