MSI и Intel дарят бесплатные игры всем

8 мая 2018, 11:15

Компании MSI и Intel предлагают всем геймерам отличный подарок – пакет программного обеспечения, в который входят до восьми игр, включая Warhammer: Vermintide II и X-Morph.

Стоимость всех его компонентов составляет более $180, однако любой может получить его совершенно бесплатно, приобретя в период с 1 мая по 30 июня 2018 года участвующую в акции материнскую плату MSI 300-й серии или компьютер с такой платой.Пакет программного обеспечения, выпущенный компанией Intel, отличается от стандартных тем, что в нем присутствуют не только утилиты, такие как XSplit, но и полноценные игры, среди которых особо выделяются Warhammer: Vermintide 2 – кооперативный экшен ближнего боя с видом от первого лица и X-Morph – уникальное сочетание шутера с видом сверху и стратегии в жанре «башенная защита», в котором игроку предлагается роль вторгшихся на Землю инопланетян.Данная акция проводится с новыми материнскими платами и компьютерами MSI, которые предлагают достаточную для комфортной игры производительность в нижнем и среднем ценовом диапазоне. Материнские платы MSI серий H370 и B360 обладают множеством новых функцией, направленных на повышение производительности и стабильности. Сюда входят усовершенствованная система питания Core Boost, высокоскоростной контроллер USB 3.1 Gen2 от Intel и эффективная система охлаждения с большими радиаторами.Помимо материнских плат MSI великолепной производительностью и смелым дизайном отличаются игровые компьютеры этой же марки. Они не только предлагают всю мощь новейших процессоров Intel Core 8-го поколения, но и дополняют ее множеством эксклюзивных технологий MSI. В них используются «топовые» видеокарты и современные накопители, они поддерживают высокоскоростную память нового типа Intel Optane.