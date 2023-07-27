QuMagie и QuMagie Mobile заменят Photo Station, Qphoto и Qvideo

27 июля 2023, 10:15

Компания QNAP сообщает, что с 1 октября 2023 года приложение для управления фотографиями Photo Station и мобильные приложения Qphoto и Qvideo станут недоступны для установки в Центре приложений и на странице загрузки мобильных приложений.



Все обновления и техническая поддержка Photo Station, Qphoto и Qvideo также прекращаются с этой даты.

Прекращение выпуска этих приложений высвободит дополнительные ресурсы на исследования и разработку мультимедийных решений следующего поколения. QNAP благодарит пользователей за долгосрочное применение этих приложений и приносит извинения за любые неудобства, которые может вызвать прекращение поддержки.Примечание: Photo Station, Qphoto и Qvideo по-прежнему можно использовать, если они будут загружены и установлены до 1 октября 2023 года, но затем они перестанут получать обновления и техническую поддержку.Рекомендуемые альтернативные приложенияПользователи Photo Station могут перейти на приложение QuMagie для хранения и управления фото и видео. QuMagie объединяет распознавание при помощи AI Core для классификации изображений на базе искусственного интеллекта, быстрый поиск файлов по параметрам и более интуитивно понятный пользовательский интерфейс.Пользователи мобильных приложений Qphoto и Qvideo могут заменить их QuMagie Mobile для удобного и удаленного просмотра фотографий и видео, хранящихся на NAS.Альбомы, созданные с помощью Photo Station и Qphoto на одном устройстве, будут автоматически перенесены в QuMagie и QuMagie Mobile. Функциональность альбомов останется прежней.