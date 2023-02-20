HS-264 — бесшумный двухдисковый NAS с двумя портами 2,5 Гбит/c от QNAP

20 февраля 2023, 12:45

Компания QNAP представляет двухдисковый сетевой накопитель HS-264 на базе четырехъядерного процессора Intel Celeron N5105 в стильном безвентиляторном корпусе для комфортной работы в условиях дома или малого офиса.



Два сетевых порта 2,5 Гбит/c и два видеовыхода HDMI 2.0 открывают широкие возможности для быстрого обмена файлами и прямого вывода мультимедийного контента 4К, а безвентиляторный дизайн обеспечивает низкий уровень вибрации, оптимальное охлаждение и минимальный уровень шума.

HS-264 поддерживает установку двух 2,5-/3,5-дюймовых жестких дисков или твердотельных накопителей и оснащен 8 ГБ оперативной памяти DDR4 (без возможности расширения). Благодаря двум 2,5-гигабитным сетевым портам с возможностью объединения пропускная способность NAS может достигать 5 Гбит/c, что особенно востребовано при интенсивном резервном копировании, совместном использовании файлов и потоковой передаче мультимедиа. Два выхода HDMI 2.0 и два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A позволяют напрямую подключаться соответственно к нескольким аудио/видеоустройствам или модулям расширения дисковой емкости.Операционная система QTS предлагает мультимедийные приложения QuMagie, Video Station и Music Station, чтобы открывать и каталогизировать фотографии, видео и аудиофайлы. Поддерживается потоковая передача мультимедиа на Android TV, Apple TV, мобильные устройства и устройства DLNA®, а также установка медиасервера Plex. Оболочка HybridDesk Station для взаимодействия с сетевым накопителем через подключенные по HDMI мониторы и телевизоры включает HD-медиапроигрыватель, управление QTS, браузер и различные дополнительные приложения. Для дистанционного управления можно задействовать мобильные устройства и приложения или приобрести опциональный пульт QNAP RM-IR-004.Ключевые технические характеристикиHS-264-8G: настольный корпус-приставка, два 3,5-дюймовых отсека с возможностью горячей замены накопителей HDD или SSD с интерфейсом SATA 6 Гбит/с, четырехъядерный процессор Intel Celeron N5105 с тактовой частотой 2,0 ГГц, оперативная память DDR4 объемом 8 ГБ (без возможности расширения), два сетевых порта 2,5 Гбит/c (2,5 G/1G/100M), два выхода HDMI 2.0 (3840 x 2160 @60 Гц) и два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A.