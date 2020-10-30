ПриватБанк подключил "Цитрусу" PrivatPay

Клиенты ПриватБанка смогут в 2 клика покупать гаджеты и другие товары на сайте сети «Цитрус» благодаря безопасному и удобному методу оплаты PrivatPay.
PrivatPay - это один из методов оплаты LiqPay с подтверждением через мобильное приложение Приват24, который позволяет оплачивать покупки без введения номеров карт или других персональных данных.
«Легкий и удобный процесс оплаты LiqPay становится неотъемлемой частью жизни людей и позволяет безопасно покупать товары на сайте. Мы выбрали LiqPay, поскольку это надежный, удобный платежный сервис в Украине, а PrivatPay еще больше усовершенствовал платежи, позволяя это делать в 2 клика», - комментирует руководитель отдела маркетинга «Цитруса» Дмитрий Демидов.
Чтобы сделать покупку на сайте магазина «Цитрус», достаточно лишь выбрать нужный товар, добавить в корзину, предварительно указав место получения, и перейти к оплате. В меню оплаты выбрать кнопку PrivatPay и подтвердить оплату с помощью Push сообщения Приват24. Если никогда раньше оплату через PrivatPay не проводилась, первый раз необходимо ввести номер телефона и пароль от Приват24, после чего LiqPay вас запомнит.
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